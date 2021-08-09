На Волині затримали чоловіків, які організували наркобізнес: в авто знайшли 8 кілограмів психотропів

На Волині затримали чоловіків, які організували наркобізнес: в авто знайшли 8 кілограмів психотропів
Учора, 12 червня, в Луцькому районі, правоохоронці зупинили автомобіль BMW. Під час обшуку в транспортному засобі виявили й вилучили понад 8 кілограмів психотропної речовини "Альфа PVP", канабіс, грошові кошти, банківські картки, мобільні телефони. 43-річний організатор наркобізнесу намагався заховати заборонені речовини навіть під капотом автомобіля.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Згодом, на підставі ухвали слідчого судді Ковельського міськрайонного суду, у рамках відкритого кримінального провадження за ст. 307 Кримінального Кодексу України, поліцейські провели одночасні санкціоновані обшуки в будинках та нежитлових приміщеннях затриманого фігуранта, мешканця Ковеля, та його 44-річного спільника з Ковельського району.

Під час обшуків знайдено та вилучено психотропні речовини, канабіс, гроші, банківські картки, мобільні телефони, електронні ваги, зіп-пакети та інші речові докази, які свідчать про причетність до незаконного наркобізнесу.

Наркотичні речовини вилучені і направлені на експертизу, їх загальна вартість за цінами "чорного ринку" - понад 5 мільйонів гривень.

Поліцейські зібрали достатню кількість доказів, аби довести, що зловмисники забезпечували функціонування одного з телеграм-каналів, який діяв на всю країну і де вони розміщували інформацію про залишення так званих "закладок" великих об'ємів.

Наразі цей злочинний промисел волинські правоохоронці припинили. Обидва ділки затримані в порядку ст. 208 КПК України і перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Сьогодні їм оголошуватимуть про підозри та обиратимуть запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
На Волині затримали чоловіків, які організували наркобізнес: в авто знайшли 8 кілограмів психотропів

За скоєне затриманим загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі.
На Волині затримали чоловіків, які організували наркобізнес: в авто знайшли 8 кілограмів психотропів
На Волині затримали чоловіків, які організували наркобізнес: в авто знайшли 8 кілограмів психотропів

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Теги: Волиняни, наркобізнес, поліція
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