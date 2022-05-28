Нічна атака на Київ: ППО знищила всі російські ракети

Нічна атака на Київ: ППО знищила всі російські ракети
Вночі 13 червня росіяни атакували Київ крилатими ракетами.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«475 день повномасштабного вторгнення. Чергова повітряна атака на столицю. Попередньо, для нападу на Київ противник застосував крилаті ракети Х-101/555, традиційно випущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС з району Каспійського моря. Усі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва були виявлені та успішно знищені силами та засобами протиповітряної оборони. Інформація щодо жертв чи руйнувань наразі не надходила», - зазначив Сергій Попко, начальник КМВА.

Нагадаємо, що росія вночі вдарила ракетами по Кривому Розі: є загиблі та понад 30 поранених.

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Теги: Київ, крилаті ракети, атака
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