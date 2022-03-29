Нічний удар по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла до шести

Нічний удар по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла до шести
Стало відомо про 6 загиблих та 25 поранених від нічної атаки на Кривий Ріг у Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"6 життів забрала нічна ракетна атака по Кривому Рогу. На потрощеному приватному підприємстві продовжуються рятувальні роботи. Там досі шукають людей, які можуть знаходитися під завалами. За уточненими даними, загалом маємо 25 поранених. Також до лікарів зверталися люди з гострою реакцією на стрес. Вони перенесли страшне потрясіння, але потроху оговтуються. Медичної допомоги вони не потребували", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч на 13 червня рашисти здійснили ракетну атаку по місту Кривий Ріг.

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Теги: Росія, Україна, війна, Кривий Ріг
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