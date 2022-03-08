ЗСУ на Запоріжжі ліквідували російського генерал-майора

Сергія Горячева. Окупант загинув унаслідок ракетної атаки.



Про це повідомляє військкор рф.



«Виходець із ВДВ, Горячев служив солдатом у Кіровабадській повітряно-десантній дивізії, після цього командував розвідротою, а потім парашутно-десантним батальйоном у 76-й дивізії, був начальником штабу 108 полку. Надалі очолював наш контингент у Придністров'ї, командував 27 омсбр, 201 військовою базою у Таджикистані, навчальним центром у Хабаровську. Вступивши до СВО командиром 5 окремої танкової бригади, «виріс» до заступника командувача 35 ОА (з отриманням звання генерал-майора), був призначений начальником штабу армії», – зазначає пропагандист.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові 12 червня ліквідували у Запорізькій області начальника штабу 35-ї загальновійськової армії рф генерал-майораОкупант загинув унаслідок ракетної атаки.Про це повідомляє військкор рф.«Виходець із ВДВ, Горячев служив солдатом у Кіровабадській повітряно-десантній дивізії, після цього командував розвідротою, а потім парашутно-десантним батальйоном у 76-й дивізії, був начальником штабу 108 полку. Надалі очолював наш контингент у Придністров'ї, командував 27 омсбр, 201 військовою базою у Таджикистані, навчальним центром у Хабаровську. Вступивши до СВО командиром 5 окремої танкової бригади, «виріс» до заступника командувача 35 ОА (з отриманням звання генерал-майора), був призначений начальником штабу армії», – зазначає пропагандист.

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