ЗСУ на Запоріжжі ліквідували російського генерал-майора

ЗСУ на Запоріжжі ліквідували російського генерал-майора
Українські військові 12 червня ліквідували у Запорізькій області начальника штабу 35-ї загальновійськової армії рф генерал-майора Сергія Горячева. Окупант загинув унаслідок ракетної атаки.

Про це повідомляє військкор рф.

«Виходець із ВДВ, Горячев служив солдатом у Кіровабадській повітряно-десантній дивізії, після цього командував розвідротою, а потім парашутно-десантним батальйоном у 76-й дивізії, був начальником штабу 108 полку. Надалі очолював наш контингент у Придністров'ї, командував 27 омсбр, 201 військовою базою у Таджикистані, навчальним центром у Хабаровську. Вступивши до СВО командиром 5 окремої танкової бригади, «виріс» до заступника командувача 35 ОА (з отриманням звання генерал-майора), був призначений начальником штабу армії», – зазначає пропагандист.


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Теги: ЗСУ, генерал-майор, ліквідація
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