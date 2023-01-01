Несправжня сторінка від імені керівника Волинської ОВА рекламує фейки

Юрія Погуляйка. Згодом у волинському сегменті соцмереж із цієї сторінки почали активно рекламувати фейкову та маніпулятивну інформацію на теми, які мають високий суспільний інтерес.



Зокрема, автори фейкової сторінки створювали та рекламували неправдиві дописи про те, що нібито Червоний Хрест «відновлює виплати у Луцьку та області для всіх категорій населення», що в Україні і на Волині зокрема нібито відновлюють планові вимкнення електроенергії, про зміни у правилах мобілізації тощо.



Для чого «розганюють» ці фейки?



Усі ці дописи – неправдиві або ж маніпулятивні й стосуються тригерних (тобто тих, які чіпляють) і актуальних для українців тем – повісток, відключення світла, виплат, Каховської ГЕС. Більше того, усі ці неправдиві дописи містять посилання на телеграм-канали, на які нібито «треба» підписатися, аби про щось дізнатися, отримати покрокову інструкцію про те, як отримати допомогу, побачити графіки відключень світла тощо.



Фейки на несправжній сторінці начальника Волинської ОВА



Насправді ж – ні виплат Червоного Хреста для «всіх категорій українців», ні нових графіків планового відключення світла – немає. А спекуляція на таких темах і спонукання людей «клікати» на невідомі посилання – це те, що застосовують для нарощування аудиторії сумнівних телеграм-каналів та фейсбук-сторінок. Тому очевидна мета – збільшення кількості підписників «зашитого» у неправдивому повідомленні телеграм-каналу. Ймовірно, після того, як аудиторія каналу буде масштабною ворог зможе використовувати розкручені ресурси на власний розсуд, наприклад – для інформаційних пропагандистських вкидів.



Приклад реклами фейку несправжньою сторінкою



Що про це кажуть у Волинській обласній військовій адміністрації?



Днями начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко у своєму телеграм-каналі



Він закликав використовувати для отримання інформації лише дві його сторінки у фейсбуці:



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В управлінні інформаційної та внутрішньої політики адміністрації для ГО «Інформація в чистому вигляді» прокоментували, що знають про проблему й вже звернулися із цим у всі відповідні інстанції – Службу безпеки України, кіберполіцію та Раду національної безпеки і оборони України.



Що робити, якщо бачите дописи фейкової сторінки, створеної від імені Юрія Погуляйка?



Необхідно скаржитися на такі дописи, а також на сам профіль.



Для цього:



1. Перейдіть

2. Натисніть на три крапки праворуч.

3. Оберіть – «Отримати підтримку або поскаржитися».

4. Вкажіть причину – «Несправжня сторінка».



Як зрозуміти, що сторінка «Юрій Погуляйко - Волинська ОДА» несправжня?



Найбільш очевидні ознаки:



▪️ перші дописи на сторінці з’явилися декілька днів тому, тоді як Юрій Погуляйко давно має офіційні ресурси для поширення інформації та не робив оголошень про створення ним нових сторінок;



▪️ дописи містять посилання на телеграм-канали (і це не офіційний телеграм-канал Погуляйка, а сумнівні телеграм-канали, на вимагають підписатися, щоб дізнатися про щось нібито дуже важливе)



▪️ дописи містять велику кількість помилок (наприклад «для жителів ЛуцькУ», «закоНІ підстави уникнеНЯ мобілізації» тощо)



▪️ в інформації про сторінку вказані дивні контактні дані, які не мають жодного стосунку до Волинської обласної військової адміністрації (адреса, номер телефону і електронна пошта).



Інформація на фейковій сторінці, створеній від імені Юрія Погуляйка



До слова, ми намагалися додзвонитися за вказаним номером протягом декількох днів. Але «абонент не може прийняти дзвінок».



Одночасно створили цілу мережу фейкових сторінок керівників ОВА



Як







Центр протидії інформації виявив ворожу роботу із такими сторінками: Київська обласна військова адміністрація; Львівська обласна військова адміністрація; Волинська обласна державна адміністрація; Дніпропетровська обласна військова адміністрація; Луганська обласна військова адміністрація; Івано-Франківська обласна державна адміністрація; Миколаївська обласна державна адміністрація;Закарпатська обласна військова адміністрація.



«Мета цієї кампанії – дискредитувати владу в регіонах України», – вважають у Центрі протидії дезінформації.



Закликаємо відповідально споживати інформацію та у разі виявлення фейкової сторінки – блокувати її.



Цей матеріал виготовлений за підтримки ГО «Інститут масової інформації» в рамках проєкту міжнародної організації Internews Network.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Днями з’явилася несправжня сторінка голови Волинської обласної військової адміністрації. Згодом у волинському сегменті соцмереж із цієї сторінки почали активно рекламувати фейкову та маніпулятивну інформацію на теми, які мають високий суспільний інтерес.Зокрема, автори фейкової сторінки створювали та рекламували неправдиві дописи про те, що нібито Червоний Хрест «відновлює виплати у Луцьку та області для всіх категорій населення», що в Україні і на Волині зокрема нібито відновлюють планові вимкнення електроенергії, про зміни у правилах мобілізації тощо.Усі ці дописи – неправдиві або ж маніпулятивні й стосуються тригерних (тобто тих, які чіпляють) і актуальних для українців тем – повісток, відключення світла, виплат, Каховської ГЕС. Більше того, усі ці неправдиві дописи містять посилання на телеграм-канали, на які нібито «треба» підписатися, аби про щось дізнатися, отримати покрокову інструкцію про те, як отримати допомогу, побачити графіки відключень світла тощо.Насправді ж – ні виплат Червоного Хреста для «всіх категорій українців», ні нових графіків планового відключення світла – немає. А спекуляція на таких темах і спонукання людей «клікати» на невідомі посилання – це те, що застосовують для нарощування аудиторії сумнівних телеграм-каналів та фейсбук-сторінок. Тому очевидна мета – збільшення кількості підписників «зашитого» у неправдивому повідомленні телеграм-каналу. Ймовірно, після того, як аудиторія каналу буде масштабною ворог зможе використовувати розкручені ресурси на власний розсуд, наприклад – для інформаційних пропагандистських вкидів.Днями начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко у своєму телеграм-каналі повідомив , що завдяки користувачам фейсбуку дізнався, що зловмисники створили сторінку нібито від його імені.Він закликав використовувати для отримання інформації лише дві його сторінки у фейсбуці:▪️ публічну як начальника ОВА;▪️ особисту В управлінні інформаційної та внутрішньої політики адміністрації для ГО «Інформація в чистому вигляді» прокоментували, що знають про проблему й вже звернулися із цим у всі відповідні інстанції – Службу безпеки України, кіберполіцію та Раду національної безпеки і оборони України.Необхідно скаржитися на такі дописи, а також на сам профіль.Для цього:1. Перейдіть за посиланням 2. Натисніть на три крапки праворуч.3. Оберіть – «Отримати підтримку або поскаржитися».4. Вкажіть причину – «Несправжня сторінка».Найбільш очевидні ознаки:▪️ перші дописи на сторінці з’явилися декілька днів тому, тоді як Юрій Погуляйко давно має офіційні ресурси для поширення інформації та не робив оголошень про створення ним нових сторінок;▪️ дописи містять посилання на телеграм-канали (і це не офіційний телеграм-канал Погуляйка, а сумнівні телеграм-канали, на вимагають підписатися, щоб дізнатися про щось нібито дуже важливе)▪️ дописи містять велику кількість помилок (наприклад «для жителів ЛуцькУ», «закоНІ підстави уникнеНЯ мобілізації» тощо)▪️ в інформації про сторінку вказані дивні контактні дані, які не мають жодного стосунку до Волинської обласної військової адміністрації (адреса, номер телефону і електронна пошта).До слова, ми намагалися додзвонитися за вказаним номером протягом декількох днів. Але «абонент не може прийняти дзвінок».Як повідомляє Центр протидії дезінформації (ресурс Ради національної безпеки і оборони України), вдалося виявити масштабну кампанію зі створення фейкових сторінок голів обласних і військових державних адміністрацій та наповнення їх фейковою інформацією. У ЦПД впевнені, що це – не просто «розкрутка» таким чином телеграм-каналів, у цьому вбачають діяльність ворога – росії.Центр протидії інформації виявив ворожу роботу із такими сторінками: Київська обласна військова адміністрація; Львівська обласна військова адміністрація; Волинська обласна державна адміністрація; Дніпропетровська обласна військова адміністрація; Луганська обласна військова адміністрація; Івано-Франківська обласна державна адміністрація; Миколаївська обласна державна адміністрація;Закарпатська обласна військова адміністрація.«Мета цієї кампанії – дискредитувати владу в регіонах України», – вважають у Центрі протидії дезінформації.

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