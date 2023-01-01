Захисники за добу знищили 470 окупантів та ударний вертоліт
Сьогодні, 10:45
За минулу добу Сили оборони знищили ще 470 окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 216650 (+470) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3935 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 7642 (+6) од,
артилерійських систем – 3766 (+20) од,
РСЗВ – 601 (+0) од,
засобів ППО ‒ 363 (+1) од,
літаків – 314 (+0) од,
гелікоптерів – 300 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3309 (+2) од,
крилатих ракет ‒ 1183 (+0) од,
кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6473 (+2) од,
спеціальної техніки ‒ 511 (+1) од.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 216650 (+470) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3935 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 7642 (+6) од,
артилерійських систем – 3766 (+20) од,
РСЗВ – 601 (+0) од,
засобів ППО ‒ 363 (+1) од,
літаків – 314 (+0) од,
гелікоптерів – 300 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3309 (+2) од,
крилатих ракет ‒ 1183 (+0) од,
кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6473 (+2) од,
спеціальної техніки ‒ 511 (+1) од.
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