Захисники за добу знищили 470 окупантів та ударний вертоліт

Захисники за добу знищили 470 окупантів та ударний вертоліт
За минулу добу Сили оборони знищили ще 470 окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 216650 (+470) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3935 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 7642 (+6) од,

артилерійських систем – 3766 (+20) од,

РСЗВ – 601 (+0) од,

засобів ППО ‒ 363 (+1) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 300 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3309 (+2) од,

крилатих ракет ‒ 1183 (+0) од,

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6473 (+2) од,

спеціальної техніки ‒ 511 (+1) од.

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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