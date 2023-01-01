Захисники за добу знищили 470 окупантів та ударний вертоліт





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 216650 (+470) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3935 (+4) од,



бойових броньованих машин ‒ 7642 (+6) од,



артилерійських систем – 3766 (+20) од,



РСЗВ – 601 (+0) од,



засобів ППО ‒ 363 (+1) од,



літаків – 314 (+0) од,



гелікоптерів – 300 (+1) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3309 (+2) од,



крилатих ракет ‒ 1183 (+0) од,



кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 6473 (+2) од,



спеціальної техніки ‒ 511 (+1) од.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Сили оборони знищили ще 470 окупантів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу ‒ близько 216650 (+470) осіб ліквідовано,танків ‒ 3935 (+4) од,бойових броньованих машин ‒ 7642 (+6) од,артилерійських систем – 3766 (+20) од,РСЗВ – 601 (+0) од,засобів ППО ‒ 363 (+1) од,літаків – 314 (+0) од,гелікоптерів – 300 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3309 (+2) од,крилатих ракет ‒ 1183 (+0) од,кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 6473 (+2) од,спеціальної техніки ‒ 511 (+1) од.

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