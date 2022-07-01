На Волині матір загиблого Героя привітали із 81-річчям

На Волині матір загиблого Героя привітали із 81-річчям
12-го червня у Володимирі з 81-річчям привітали Феодосію Хмелецьку, маму загиблого Героя Віктора Хмелецького.

Про це повідомили на сайті міста.

«Мені і далі тяжко, – поділилась Феодосія Миколаївна. – Вітя теж мав день народження поруч з моїм – він 7 червня народився…».

Її син, майор Віктор Хмелецький, був начальником відділення зв’язку штабу 51-ої ОМБр. У 2004-2005 роках брав участь у миротворчій місії ООН в Косово. З квітня 2014 року – в антитерористичній операції на сході України.

28 липня 2014 року офіцер загинув у ході боїв за висоту Савур-Могила, під час мінометного обстрілу росіянами колони техніки українських військових поблизу села Саурівка Шахтарського району Донецької області.

На фасадах ліцею № 3 та центру професійної освіти, де свого часу навчався Віктор Хмелецький, розміщено меморіальні дошки на його честь.

Військовий нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (21.10.2014; посмертно) та відзнакою Володимир-Волинської міської ради «За заслуги перед містом Володимир-Волинський» (29.10.2014; посмертно).

У квітні 2015 року Віктору Хмелецькому присвоєно звання Почесного громадянина міста Володимира-Волинського (посмертно), у вересні 2020-го – Почесного громадянина Волині (посмертно).

Поховано воїна на Федорівському кладовищі.


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Теги: матір Героя, день народження, вітання, Володимир
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