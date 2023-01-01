Українські військові показали відео зі звільненої Макарівки на Донеччині
Сьогодні, 11:30
Воїни 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського опублікували відео зі звільненої Макарівки в Донецькій області.
Військові показали кадри звільненого села на сторінці бригади у фейсбуці.
"Населений пункт Макарівка що на Донеччині звільнена. Одеські морські піхотинці продовжують гнати окупантів з української землі. Цього разу військові знаходилися в авангарді звільнення села Макарівка Донецької області. Як результат, частина особового складу ворога була знищена, частина взята в полон, частина втекла. Наразі в населеному тривають стабілізаційні дії", - йдеться в повідомленні.
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Військові показали кадри звільненого села на сторінці бригади у фейсбуці.
"Населений пункт Макарівка що на Донеччині звільнена. Одеські морські піхотинці продовжують гнати окупантів з української землі. Цього разу військові знаходилися в авангарді звільнення села Макарівка Донецької області. Як результат, частина особового складу ворога була знищена, частина взята в полон, частина втекла. Наразі в населеному тривають стабілізаційні дії", - йдеться в повідомленні.
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