Українські військові показали відео зі звільненої Макарівки на Донеччині

Українські військові показали відео зі звільненої Макарівки на Донеччині
Воїни 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського опублікували відео зі звільненої Макарівки в Донецькій області.

Військові показали кадри звільненого села на сторінці бригади у фейсбуці.

"Населений пункт Макарівка що на Донеччині звільнена. Одеські морські піхотинці продовжують гнати окупантів з української землі. Цього разу військові знаходилися в авангарді звільнення села Макарівка Донецької області. Як результат, частина особового складу ворога була знищена, частина взята в полон, частина втекла. Наразі в населеному тривають стабілізаційні дії", - йдеться в повідомленні.


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Теги: Росія, Україна, війна, деокупація
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