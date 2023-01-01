Чи відчують українці дефіцит продуктів через підрив Каховської ГЕС





Про це заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Віталій Головань в ефірі національного телемарафону, - пише



«Критичного дефіциту продукції в цьому році ми не відчуємо. Бо минулого року ми вже втратили значну частину земель сільськогосподарського призначення в цьому регіоні, і наші фермери змогли переорієнтуватися. Зокрема, інші регіони перебрали на себе значний обсяг виробництва, особливо овочевого», - зазначив Головань.



Попри це, внаслідок підриву дамби Україна втратить певну частину урожаю зернових, але ці втрати не будуть критичними.



«У загальному плані ми втратимо певний обсяг зернових, але основна частина зрошувальних земель на півдні знаходиться на лівобережжі Дніпра. Правобережні ж території є так званою сірою зоною. Фермери і так небагато там вирощували, тому що там постійно то «прильоти», то бойові дії. Тому гірше, ніж торік, у цьому році там точно не буде», - зауважив заступник міністра.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українці не відчують критичного дефіциту агропродукції через підрив Каховської ГЕС.Про це заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства Українив ефірі національного телемарафону, - пише ТСН «Критичного дефіциту продукції в цьому році ми не відчуємо. Бо минулого року ми вже втратили значну частину земель сільськогосподарського призначення в цьому регіоні, і наші фермери змогли переорієнтуватися. Зокрема, інші регіони перебрали на себе значний обсяг виробництва, особливо овочевого», - зазначив Головань.Попри це, внаслідок підриву дамби Україна втратить певну частину урожаю зернових, але ці втрати не будуть критичними.«У загальному плані ми втратимо певний обсяг зернових, але основна частина зрошувальних земель на півдні знаходиться на лівобережжі Дніпра. Правобережні ж території є так званою сірою зоною. Фермери і так небагато там вирощували, тому що там постійно то «прильоти», то бойові дії. Тому гірше, ніж торік, у цьому році там точно не буде», - зауважив заступник міністра.

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