Пентагон поставить Україні нову бронетехніку замість пошкодженої під час контрнаступу





Про це повідомляє



Чиновники Пентагону заявили, що остання допомога включає боєприпаси для передових зенітно-ракетних систем (NASAMS), а також додаткові ракети для українських високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS).



Оголошення про допомогу прозвучало на тлі повідомлень про те, що за останні дні Україна втратила понад дюжину бойових машин піхоти Bradley, що наголошує на військових витратах на поточний контрнаступ.



"Ці топові системи, хоч би якими хорошими вони були, вразливі і потребують заміни, і це нагадування про те, що це забезпечення безпеки не є одноразовим. Це має продовжуватися в довгостроковій перспективі", - сказав Бредлі Боуман, старший директор Центру військової та політичної сили вашингтонського Фонду захисту демократій.



Останній пакет допомоги стане 40-м санкціонованим президентом США скороченням військової техніки із запасів Міністерства оборони після вторгнення Росії до України у лютому 2022 року.



Додаткова допомога

Цього тижня міністр оборони Ллойд Остін їде до Брюсселю на зустріч міністрів оборони країн НАТО, де підтримка України стане головним пріоритетом.



За словами офіційних осіб, під час свого перебування у Брюсселі Остін проведе ще одну зустріч Контактної групи з оборони України, щоб обговорити, як західні союзники можуть краще підтримати українську армію зараз, коли її контрнаступ розпочався.



Представники Міноборони також узгодять плани навчання українських пілотів на винищувачах F-16, додали чиновники.



Після російського вторгнення США пообіцяли Україні допомогу в галузі безпеки на суму понад 39 млрд доларів, хоча Пентагон продовжує працювати над помилкою в бухгалтерії, яка завищувала суму, яку надсилав Києву.



При підрахунку вартості пакету допомоги Міністерство оборони враховувало витрати на заміну зброї, переданої Україні, тоді як вона мала підсумовувати вартість фактично відправлених систем, повідомили "Голосу Америки" офіційні особи.



За словами офіційних осіб, помилка, як очікується, виллється у додаткові мільярди доларів, які будуть доступні для додаткової допомоги Україні.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сполучені Штати нададуть Україні додаткову військову допомогу на суму до 325 млн доларів. Пакет буде включати бронемашини Stryker і Bradley, які можуть замінити пошкоджені в ході контрнаступу.Про це повідомляє РБК-Україна Чиновники Пентагону заявили, що остання допомога включає боєприпаси для передових зенітно-ракетних систем (NASAMS), а також додаткові ракети для українських високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS).Оголошення про допомогу прозвучало на тлі повідомлень про те, що за останні дні Україна втратила понад дюжину бойових машин піхоти Bradley, що наголошує на військових витратах на поточний контрнаступ."Ці топові системи, хоч би якими хорошими вони були, вразливі і потребують заміни, і це нагадування про те, що це забезпечення безпеки не є одноразовим. Це має продовжуватися в довгостроковій перспективі", - сказав Бредлі Боуман, старший директор Центру військової та політичної сили вашингтонського Фонду захисту демократій.Останній пакет допомоги стане 40-м санкціонованим президентом США скороченням військової техніки із запасів Міністерства оборони після вторгнення Росії до України у лютому 2022 року.Додаткова допомогаЦього тижня міністр оборони Ллойд Остін їде до Брюсселю на зустріч міністрів оборони країн НАТО, де підтримка України стане головним пріоритетом.За словами офіційних осіб, під час свого перебування у Брюсселі Остін проведе ще одну зустріч Контактної групи з оборони України, щоб обговорити, як західні союзники можуть краще підтримати українську армію зараз, коли її контрнаступ розпочався.Представники Міноборони також узгодять плани навчання українських пілотів на винищувачах F-16, додали чиновники.Після російського вторгнення США пообіцяли Україні допомогу в галузі безпеки на суму понад 39 млрд доларів, хоча Пентагон продовжує працювати над помилкою в бухгалтерії, яка завищувала суму, яку надсилав Києву.При підрахунку вартості пакету допомоги Міністерство оборони враховувало витрати на заміну зброї, переданої Україні, тоді як вона мала підсумовувати вартість фактично відправлених систем, повідомили "Голосу Америки" офіційні особи.За словами офіційних осіб, помилка, як очікується, виллється у додаткові мільярди доларів, які будуть доступні для додаткової допомоги Україні.Нагадаємо, що Україна просить більше танків німецького виробництва Leopard 2 , оскільки український контрнаступ на півдні та сході країни йде повним ходом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію