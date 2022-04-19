У Міноборони назвали напрямки, де українські війська просунулись минулої доби
Сьогодні, 12:46
В ході ведення наступальної операції наші війська протягом минулої доби просунулися на на декількох напрямках у Запорізькій та Донецькій областях.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Воїни просунулися на Бахмутському напрямку в районі Берхівського водосховища на 250 м,
Торецькому напрямку - на 200 м
Бердянському напрямку від 0,5 до 1 км, площа території взятої під контроль склала до 3 кв.км
Маляр зазначила, що ворог робить все, аби утримати захоплені ним позиції. Активно застосовує штурмову та армійську авіацію, веде інтенсивний артилерійській вогонь. Наші війська під час наступу стикаються з суцільними мінними полями, які поєднані з протитанковими ровами. Все це поєднується з постійними контратаками ворожих підрозділів на бронетехніці та масовим застосуванням ПТУРів і дронів-камікадзе.
"Зараз тривають бої в районах:
Мала Токмачка, Новоданилівка, поблизу Макарівки на Оріховському напрямку;
Марїнка;
Ягідне на Бахмутському;
Веселе на Лиманському", - наголосила Маляр.
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Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Воїни просунулися на Бахмутському напрямку в районі Берхівського водосховища на 250 м,
Торецькому напрямку - на 200 м
Бердянському напрямку від 0,5 до 1 км, площа території взятої під контроль склала до 3 кв.км
Маляр зазначила, що ворог робить все, аби утримати захоплені ним позиції. Активно застосовує штурмову та армійську авіацію, веде інтенсивний артилерійській вогонь. Наші війська під час наступу стикаються з суцільними мінними полями, які поєднані з протитанковими ровами. Все це поєднується з постійними контратаками ворожих підрозділів на бронетехніці та масовим застосуванням ПТУРів і дронів-камікадзе.
"Зараз тривають бої в районах:
Мала Токмачка, Новоданилівка, поблизу Макарівки на Оріховському напрямку;
Марїнка;
Ягідне на Бахмутському;
Веселе на Лиманському", - наголосила Маляр.
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