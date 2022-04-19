У Міноборони назвали напрямки, де українські війська просунулись минулої доби

У Міноборони назвали напрямки, де українські війська просунулись минулої доби
В ході ведення наступальної операції наші війська протягом минулої доби просунулися на на декількох напрямках у Запорізькій та Донецькій областях.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Воїни просунулися на Бахмутському напрямку в районі Берхівського водосховища на 250 м,

Торецькому напрямку - на 200 м

Бердянському напрямку від 0,5 до 1 км, площа території взятої під контроль склала до 3 кв.км

Маляр зазначила, що ворог робить все, аби утримати захоплені ним позиції. Активно застосовує штурмову та армійську авіацію, веде інтенсивний артилерійській вогонь. Наші війська під час наступу стикаються з суцільними мінними полями, які поєднані з протитанковими ровами. Все це поєднується з постійними контратаками ворожих підрозділів на бронетехніці та масовим застосуванням ПТУРів і дронів-камікадзе.

"Зараз тривають бої в районах:

Мала Токмачка, Новоданилівка, поблизу Макарівки на Оріховському напрямку;

Марїнка;

Ягідне на Бахмутському;

Веселе на Лиманському", - наголосила Маляр.

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Теги: Росія, Україна, війна, наступ
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