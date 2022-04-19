У Міноборони назвали напрямки, де українські війська просунулись минулої доби





Про це Ганна Маляр.



Воїни просунулися на Бахмутському напрямку в районі Берхівського водосховища на 250 м,



Торецькому напрямку - на 200 м



Бердянському напрямку від 0,5 до 1 км, площа території взятої під контроль склала до 3 кв.км



Маляр зазначила, що ворог робить все, аби утримати захоплені ним позиції. Активно застосовує штурмову та армійську авіацію, веде інтенсивний артилерійській вогонь. Наші війська під час наступу стикаються з суцільними мінними полями, які поєднані з протитанковими ровами. Все це поєднується з постійними контратаками ворожих підрозділів на бронетехніці та масовим застосуванням ПТУРів і дронів-камікадзе.



"Зараз тривають бої в районах:



Мала Токмачка, Новоданилівка, поблизу Макарівки на Оріховському напрямку;



Марїнка;



Ягідне на Бахмутському;



Веселе на Лиманському", - наголосила Маляр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В ході ведення наступальної операції наші війська протягом минулої доби просунулися на на декількох напрямках у Запорізькій та Донецькій областях.Про це повідомила заступниця міністра оборониВоїни просунулисяв районі Берхівського водосховища на 250 м,- на 200 мвід 0,5 до 1 км, площа території взятої під контроль склала до 3 кв.кмМаляр зазначила, що ворог робить все, аби утримати захоплені ним позиції. Активно застосовує штурмову та армійську авіацію, веде інтенсивний артилерійській вогонь. Наші війська під час наступу стикаються з суцільними мінними полями, які поєднані з протитанковими ровами. Все це поєднується з постійними контратаками ворожих підрозділів на бронетехніці та масовим застосуванням ПТУРів і дронів-камікадзе."Зараз тривають бої в районах:Мала Токмачка, Новоданилівка, поблизу Макарівки на Оріховському напрямку;Марїнка;Ягідне на Бахмутському;Веселе на Лиманському", - наголосила Маляр.

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