Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 14–18 червня

Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка традиційно запрошує на вистави, а ми розповідаємо про них першими!Людська доля, почуття, зрештою, життя… Ми залежимо від власних та чужих примх, ба навіть більше, від суспільної думки, яка вважає себе істинною. Та є те, над чим не владні ні ми, ні навіть «всемогутня» думка оточення – кохання, коли воно справжнє, не має меж і «запхати» його у рамки «правильності» людина не може.Любовний трикутник, боротьба між почуттями та нормами моралі, боротьба з самим собою заради примирення із соціумом – все це знищує особистість і, як жахливо це не звучало б, іноді смерть є єдиним логічним завершенням страждань людини, яка за природою своєю народжена бути щасливою…Драма– на камерній сцені театру о 18:00 14 червня.Психологія зради в одній дії, яка розкривається на тлі тисячолітньої легенди.Хочете дізнатись, хто такий Юда у сучасному житті та як оновили поему Лесі Українки?Театр наразі анонсує завершення 16 театрального сезону на камерній сцені і запрошує на драмуу п’ятницю, 16 червня, о 18:00.Вистава про найсильнішого богатиря Котигорошка та найхитрішого і найпідступнішого Змія. Чимало зла він завдав людям, багатьох одурив і перехитрив, у полон забрав і навіть з’їв! Та ніхто не міг його здолати. Але прийшов час, і з чарівної горошини з’явився на світ силач Котигорошко, і усі, як один, заговорили, що він переможе Змія…Невдовзі підступний ненажерливий Змій знову напав на людей і викрав найкрасивішу та найсміливішу дівчину Оленку. Вирішив тоді Котигорошко – годі терпіти Змієві витівки! І вирушив у дорогу, щоб перемогти ворога, визволити всіх, кого той полонив, і врятувати сестру.На шляху до Змієвого царства герою випало чимало випробувань, багато чому навчився і знайшов справжніх друзів, зокрема, Вернидуба, Крутивуса та Вернигору.А як вдалося Котигорошку подолати Змія та врятувати Оленку – глядачі та глядачки дізнаються у неділю, 18 червня, о 12:00.Концерт-виставаперенесе вас у те минуле України, яке так старанно намагається приховати росія – злочинний нащадок не менш злочинного радянського режиму. Унікальний сценарій Дарини Гребенко, режисура заслуженої артистки України, живий звук від оркестру театру під керівництвом заслуженого артиста України, а також яскраві акторські та вокальні роботи – усе це, аби висвітлити один із масштабних російських грабунків: крадіжку української культурної спадщини. Так, чимало російськомовних хітів були «запозичені» в українців так само безсоромно, як «Ветки калин похилилися» у гурту «Океан Ельзи» (пісня «Не твоя війна»). Наприклад, «Дым сигарет с ментолом», «Вставай, страна огромная» і навіть «Ех, яблочко» – усі ці пісні у свій час були перекладені з української та популяризовані як російські. Ці та інші пісні знову лунатимуть зі сцени рідною мовою, повертаючи історичну справедливість.Зазирніть до повстанської криївки, побувайте на сільському весіллі та у підпільному кабаку, а головне – погрійтеся біля ватри, за якою мріяли про перемогу наші предки...Запрошують на завершення 83-го театрального сезону концертом-виставою «При ватрі» о 18:00 18 червня.