У Луцькому районі відремонтували аварійний міст. ФОТО

На автомобільній дорозі Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – /М-06/ у селі Лобачівка Берестечківської громади Луцького району відремонтували залізобетонний міст.Про це у вівторок, 13 червня, повідомили на сторінці Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.Що зробили:- підсилили опори;- відновили прогонові будови;- провели гідроізоляційні роботи;- влаштували бетонний тротуар;- встановили бар’єрне та перильне огородження;- уклали шар асфальту на проїжджій частині мосту та підходах до нього;- на новий асфальт нанесли дорожню розмітку.Ця шестиметрова штучна споруда була побудована у 1980 році й з того часу не ремонтувалась в силу обмеженого фінансування, а відтак під впливом навантажень від транспортних засобів та інших факторів зазнала значних руйнувань.У Службі додали, що з огляду на вік і критичний стан цього мостового переходу гостро постало питання забезпечення його безаварійної роботи. І хоча відновлення проводилось у рамках робіт з експлуатаційного утримання, мостовикам вдалось суттєво покращити його експлуатаційні якості.