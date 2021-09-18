У Луцькому районі відремонтували аварійний міст. ФОТО

У Луцькому районі відремонтували аварійний міст. ФОТО
На автомобільній дорозі Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – /М-06/ у селі Лобачівка Берестечківської громади Луцького району відремонтували залізобетонний міст.

Про це у вівторок, 13 червня, повідомили на сторінці Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.

Що зробили:

- підсилили опори;
- відновили прогонові будови;
- провели гідроізоляційні роботи;
- влаштували бетонний тротуар;
- встановили бар’єрне та перильне огородження;
- уклали шар асфальту на проїжджій частині мосту та підходах до нього;
- на новий асфальт нанесли дорожню розмітку.

Ця шестиметрова штучна споруда була побудована у 1980 році й з того часу не ремонтувалась в силу обмеженого фінансування, а відтак під впливом навантажень від транспортних засобів та інших факторів зазнала значних руйнувань.

У Службі додали, що з огляду на вік і критичний стан цього мостового переходу гостро постало питання забезпечення його безаварійної роботи. І хоча відновлення проводилось у рамках робіт з експлуатаційного утримання, мостовикам вдалось суттєво покращити його експлуатаційні якості.

У Луцькому районі відремонтували аварійний міст. ФОТО


У Луцькому районі відремонтували аварійний міст. ФОТО

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Теги: міст, ремонт, Луцький район
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