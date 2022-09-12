Затримали очільника «філії Донбасгазу ДНР», який обігрівав казарми рашистів

Затримали очільника «філії Донбасгазу ДНР», який обігрівав казарми рашистів
СБУ затримала в Лимані очільника «філії донбасгаза днр», який обігрівав казарми рашистів під час окупації міста.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Поплічником ворога виявився колишній майстер газорозподільних мереж у Лимані. Під час тимчасової окупації міста він підтримав російських загарбників і пішов з ними на співпрацю.

За це його призначили керівником створеної агресором місцевої «філії донбасгаза днр».

Після «призначення», він одразу приступив до організації обігріву захоплених будівель, де були «розквартировані» окупаційні угруповання рф.

При цьому він повністю залишив без теплопостачання оселі місцевих жителів.

Після звільнення Лиману зловмисник намагався втекти з міста до тимчасово окупованого Єнакієвого. Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили і затримали його.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч.
4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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Теги: СБУ, затримання, Лиман
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