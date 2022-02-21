Проспект Волі в Луцьку планують відкрити для проїзду вже наступного тижня

Розпочали вкладання верхнього шару асфальту на проспекті Волі на ділянці від вул. Шопена до Київського майдану. Для завершення робіт по усій запланованій ділянці необхідно 3-4 дні, після чого кілька днів на дрібні допрацювання. Планується відкрити проспект Волі для проїзду вже наступного тижня.Про це повідомив міський головаТакож зазначається, що після вкладання верхнього шару асфальту підрядник приступить до встановлення дорожніх знаків та нанесення довговічної «пластикової» розмітки. Разом з цим тривають роботи по вкладанню тротуарної плитки та натурального каменю на пішохідній частині.Одночасно проходить реставрація опор освітлення й встановлення LED світильників над проїжджою частиною та підготовка до облаштування якісних німецьких світильників Schréder на пішохідний частині.Разом з цим розпочали роботи по озелененню - завезення грунту, підготовку до посіву трави, висадки кущів та дерев. Всього на ділянці проспекту Волі, що ремонтується заплановано висадити майже 170 дерев та близько 4000 кущів.