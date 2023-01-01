У громаді на Волині перейменували вулицю на честь загиблого 23-річного Героя

У громаді на Волині перейменували вулицю на честь загиблого 23-річного Героя
У Поворській громаді на Волині вулицю Привокзальну перейменували на честь загиблого під Бахмутом льотчика-штурмана Владислава Левчука.

Про це повідомляє Поворська громада.

11 грудня під час бойового вильоту у Бахмутському районі Донецької області обірвалося життя льотчика-штурмана Владислава Левчука. Друзі загиблого виявили ініціативу щодо перейменування вулиці Привокзальної, де проживав Герой, на вулицю імені Владислава Левчука. Мешканці вулиці цю ініціативу підтримали, а депутати затвердили рішенням сесії.

11 червня у приміщенні Поворської сільської ради зібралися рідні, сусіди, друзі загиблого Владислава, які вручили його мамі Олені Левчук адресну табличку, про котру самі й подбали.

Опісля усі відвідали могилу Владислава Левчука та поклали живі квіти, як символ вічної пам'яті про навіки 23-річного юнака.

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Теги: війна, Росія, Україна
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