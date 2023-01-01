У громаді на Волині перейменували вулицю на честь загиблого 23-річного Героя

Владислава Левчука.



Про це повідомляє Поворська громада.



11 грудня під час бойового вильоту



11 червня у приміщенні Поворської сільської ради зібралися рідні, сусіди, друзі загиблого Владислава, які вручили його мамі Олені Левчук адресну табличку, про котру самі й подбали.



Опісля усі відвідали могилу Владислава Левчука та поклали живі квіти, як символ вічної пам'яті про навіки 23-річного юнака.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Поворській громаді на Волині вулицю Привокзальну перейменували на честь загиблого під Бахмутом льотчика-штурманаПро це повідомляє Поворська громада.11 грудня під час бойового вильоту у Бахмутському районі Донецької області обірвалося життя льотчика-штурмана Владислава Левчука. Друзі загиблого виявили ініціативу щодо перейменування вулиці Привокзальної, де проживав Герой, на вулицю імені Владислава Левчука. Мешканці вулиці цю ініціативу підтримали, а депутати затвердили рішенням сесії.11 червня у приміщенні Поворської сільської ради зібралися рідні, сусіди, друзі загиблого Владислава, які вручили його маміадресну табличку, про котру самі й подбали.Опісля усі відвідали могилу Владислава Левчука та поклали живі квіти, як символ вічної пам'яті про навіки 23-річного юнака.

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