У громаді на Волині перейменували вулицю на честь загиблого 23-річного Героя
Сьогодні, 13:50
У Поворській громаді на Волині вулицю Привокзальну перейменували на честь загиблого під Бахмутом льотчика-штурмана Владислава Левчука.
Про це повідомляє Поворська громада.
11 грудня під час бойового вильоту у Бахмутському районі Донецької області обірвалося життя льотчика-штурмана Владислава Левчука. Друзі загиблого виявили ініціативу щодо перейменування вулиці Привокзальної, де проживав Герой, на вулицю імені Владислава Левчука. Мешканці вулиці цю ініціативу підтримали, а депутати затвердили рішенням сесії.
11 червня у приміщенні Поворської сільської ради зібралися рідні, сусіди, друзі загиблого Владислава, які вручили його мамі Олені Левчук адресну табличку, про котру самі й подбали.
Опісля усі відвідали могилу Владислава Левчука та поклали живі квіти, як символ вічної пам'яті про навіки 23-річного юнака.
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Про це повідомляє Поворська громада.
11 грудня під час бойового вильоту у Бахмутському районі Донецької області обірвалося життя льотчика-штурмана Владислава Левчука. Друзі загиблого виявили ініціативу щодо перейменування вулиці Привокзальної, де проживав Герой, на вулицю імені Владислава Левчука. Мешканці вулиці цю ініціативу підтримали, а депутати затвердили рішенням сесії.
11 червня у приміщенні Поворської сільської ради зібралися рідні, сусіди, друзі загиблого Владислава, які вручили його мамі Олені Левчук адресну табличку, про котру самі й подбали.
Опісля усі відвідали могилу Владислава Левчука та поклали живі квіти, як символ вічної пам'яті про навіки 23-річного юнака.
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У громаді на Волині перейменували вулицю на честь загиблого 23-річного Героя
Сьогодні, 13:50
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