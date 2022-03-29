Внаслідок удару окупантів по Кривому Рогу загинули 11 людей. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 14:15
Сьогодні, 13 червня, росіяни завдали ракетних ударів по Кривому Рогу і влучили в п'ятиповерховий житловий будинок.
Про це повідомив повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
"У нас вже 10 загиблих через ракетну атаку на цивільні об’єкти Кривого Рогу. Тіла шістьох дістали з-під завалів складу приватного підприємства. Там рятувальники продовжують розбирати руїни. Шукають людей. Ще чотири долі обірвав удар по п’ятиповерхівці. Щирі співчуття рідним…" - йдеться в повідомленні.
ОНОВЛЕНО станом на 14.23
Як повідомив Сергій Лисак, тіло ще однієї загиблої людини дістали з-під завалів приватного підприємства у Кривому Розі. За цю страшну ніч ворог вбив у місті 11 мирних. Пошуково-рятувальна операція завершена. Триває розбір конструкцій.
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Про це повідомив повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
"У нас вже 10 загиблих через ракетну атаку на цивільні об’єкти Кривого Рогу. Тіла шістьох дістали з-під завалів складу приватного підприємства. Там рятувальники продовжують розбирати руїни. Шукають людей. Ще чотири долі обірвав удар по п’ятиповерхівці. Щирі співчуття рідним…" - йдеться в повідомленні.
ОНОВЛЕНО станом на 14.23
Як повідомив Сергій Лисак, тіло ще однієї загиблої людини дістали з-під завалів приватного підприємства у Кривому Розі. За цю страшну ніч ворог вбив у місті 11 мирних. Пошуково-рятувальна операція завершена. Триває розбір конструкцій.
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