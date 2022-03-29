Внаслідок удару окупантів по Кривому Рогу загинули 11 людей. ФОТО. ОНОВЛЕНО

Внаслідок удару окупантів по Кривому Рогу загинули 11 людей. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 13 червня, росіяни завдали ракетних ударів по Кривому Рогу і влучили в п'ятиповерховий житловий будинок.

Про це повідомив повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

"У нас вже 10 загиблих через ракетну атаку на цивільні об’єкти Кривого Рогу. Тіла шістьох дістали з-під завалів складу приватного підприємства. Там рятувальники продовжують розбирати руїни. Шукають людей. Ще чотири долі обірвав удар по п’ятиповерхівці. Щирі співчуття рідним…" - йдеться в повідомленні.

ОНОВЛЕНО станом на 14.23

Як повідомив Сергій Лисак, тіло ще однієї загиблої людини дістали з-під завалів приватного підприємства у Кривому Розі. За цю страшну ніч ворог вбив у місті 11 мирних. Пошуково-рятувальна операція завершена. Триває розбір конструкцій.
Внаслідок удару окупантів по Кривому Рогу загинули 11 людей. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Внаслідок удару окупантів по Кривому Рогу загинули 11 людей. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Внаслідок удару окупантів по Кривому Рогу загинули 11 людей. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Внаслідок удару окупантів по Кривому Рогу загинули 11 людей. ФОТО. ОНОВЛЕНО


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Теги: Росія, Україна, війна, Кривий Ріг
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