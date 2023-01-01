Росіяни підривають греблі на територіях, де йде український контрнаступ, – Міноборони

Росіяни підривають греблі на територіях, де йде український контрнаступ, – Міноборони
Російські військові підривають гідротехнічні споруди на територіях, де контратакують Сили оборони України.

Про це під час круглого столу в Military Media Center сказав представник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України майор Владислав Дудар, пише Суспільне.

За його словами, російські війська замінували велику кількість гідротехнічних споруд Запорізької та Херсонської областей.

"Вони зараз щодня підривають у різних населених пунктах малі гідротехнічні споруди", — сказав Дудар.

Він зазначив, що наслідки цих дій поки що не є масштабними — від кожного такого підриву страждають сільськогосподарські угіддя одного-двох селищ, однак це відбувається регулярно.

Нагадаємо, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів.

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Теги: Росія, Україна, війна
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