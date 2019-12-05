В «Устилузі» в авто волинянина знайшли контрабандний товар. ФОТО

У співпраці зі спеціалістами Управління СБ України у Волинській області посадові особи управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Волинської митниці викрили волинянина на спробі контрабанди.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.В`їжджаючи з-за кордону через МАПП "Зосін-Устилуг" на власному авто, він приховав від митного контролю товари, які за своїми характеристиками мають ознаки технічних засобів негласного отримання інформації. Картонну коробку з флеш-носіями, повербанками, зарядними блоками, GPS-трекерами та іншим обладнанням громадянин розмістив у спеціальній ніші для акумулятора під переднім водійським сидінням транспортного засобу. Схованку виявили у ході повного митного огляду його "опеля".Технічні засоби вилучені і скеровані на експертизу. Правоохоронцям надіслане повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину. Його попередня кваліфікація встановлена за статтею 201 Кримінального кодексу України.Контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, - карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.