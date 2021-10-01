В Україні відзначатимуть День медичного працівника 27 липня

В Україні відзначатимуть День медичного працівника 27 липня
Президент Володимир Зеленський підписав Указ про відзначення в Україні Дня медичного працівника 27 липня.

Про це йдеться на сайті Глави держави.

"Ураховуючи значення сфери охорони здоров’я та внесок її працівників у забезпечення життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави, засвідчуючи відданість медичних працівників справі надання медичної допомоги, збереження здоровʼя та рятування людських життів, на підтримку ініціативи Міністерства охорони здоровʼя України постановляю установити в Україні професійне свято працівників сфери охорони здоровʼя — День медичних працівників, яке відзначати щороку 27 липня", - йдеться в Указі.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Теги: День медичного працівника, відзначення
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