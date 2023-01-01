Росіяни влучили у подвір‘я церкви на Херсонщині та вбили священника

Росіяни влучили у подвір‘я церкви на Херсонщині та вбили священника
Російська армія обстріляла Білозерку на Херсонщині з артилерії, влучила у подвір‘я церкви та вбила священника.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Загиблому було 72 роки. Також поранення отримала 76-річна жінка. Внаслідок російських ударів пошкоджено чотири житлові будинки, пошту, адміністративні будівлі, центральну площу, обʼєкти критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
Росіяни влучили у подвір‘я церкви на Херсонщині та вбили священника

Нагадаємо, що у Міноборони назвали напрямки, де українські війська просунулись минулої доби.




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Теги: Росія, Україна, війна, Херсонщина, обстріл
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