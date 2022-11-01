У Луцьку вночі затримали трьох чоловіків з наркотиками

За нічну зміну луцькі патрульні виявили в трьох осіб, ймовірно, наркотичні речовини.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Учора, близько 23-ї години, патрульні помітили на вулиці Даньшина чоловіка. Той, побачивши патрульних, почав помітно нервувати.Поліцейські вирішили провести поверхневу перевірку щодо громадянина та виявили у його сумці зіп-пакет із білою кристалічною речовиною.А ближче до опівночі інший екіпаж патрульних на вулиці Вишневського виявив групу молодих людей. Вони, помітивши службове авто, теж почали поводити себе підозріло. Під час поверхневої перевірки в одного з молодиків інспектори виявили пристрій, ймовірно, для вживання наркотиків, в якому містилися залишки білої речовини.Уже сьогодні зранку, близько 6-ї години, на вулиці Набережній інспектори звернули увагу на двох чоловіків. Спираючись на їхню поведінку, в інспекторів виникли підстави вважати, що в громадян теж можуть бути речовини, що обмежені в обігу. І дійсно, у сімці одного з громадян поліцейські виявили згорток паперу, в якому знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору.У всіх випадках на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, адже такі дії громадян мають кримінальний характер.