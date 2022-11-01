У Луцьку вночі затримали трьох чоловіків з наркотиками

У Луцьку вночі затримали трьох чоловіків з наркотиками
За нічну зміну луцькі патрульні виявили в трьох осіб, ймовірно, наркотичні речовини.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Учора, близько 23-ї години, патрульні помітили на вулиці Даньшина чоловіка. Той, побачивши патрульних, почав помітно нервувати.

Поліцейські вирішили провести поверхневу перевірку щодо громадянина та виявили у його сумці зіп-пакет із білою кристалічною речовиною.

А ближче до опівночі інший екіпаж патрульних на вулиці Вишневського виявив групу молодих людей. Вони, помітивши службове авто, теж почали поводити себе підозріло. Під час поверхневої перевірки в одного з молодиків інспектори виявили пристрій, ймовірно, для вживання наркотиків, в якому містилися залишки білої речовини.

Уже сьогодні зранку, близько 6-ї години, на вулиці Набережній інспектори звернули увагу на двох чоловіків. Спираючись на їхню поведінку, в інспекторів виникли підстави вважати, що в громадян теж можуть бути речовини, що обмежені в обігу. І дійсно, у сімці одного з громадян поліцейські виявили згорток паперу, в якому знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору.
У Луцьку вночі затримали трьох чоловіків з наркотиками

У всіх випадках на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, адже такі дії громадян мають кримінальний характер.

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Теги: Луцьк, патрульні, наркотики
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