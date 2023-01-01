Не встиг освідчитися коханій: спогади про загиблого 21-річного Героя з Волині





З 7 червня 2023 року воїн вважався зниклим безвісти. На жаль, підтвердилося найстрашніше – лейтенант Денис Задерей загинув.



Про нього розповідає



Він виховувався в прийомній сім'ї. З дитинства мріяв стати військовослужбовцем. Після навчання в Прип’ятській школі здобував освіту в Одеському військово-морському ліцеї, згодом – в Одеській військовій академії (спеціалізація «Морська піхота»).



У 17-річному віці підписав контракт на військову службу. Був командиром взводу, потім – десантно - штурмової роти. Разом з побратимами проходив навчання в Республіці Польща, де вдосконалював практичні навички та вміння для захисту своєї держави.



З початку повномасштабного вторгнення неодноразово ніс службу в найгарячіших точках фронту. Незважаючи на важку травму ноги і довготривале лікування, Денис Задерей завжди був зі своїми хлопцями, там, де він був найбільше потрібним, де вирішувалася доля його країни…



В Дениса залишилася сім’я і кохана дівчина, якій він хотів запропонувати руку і серце, створити з нею міцну українську сім’ю, але не встиг…



«Мій син – світла, хороша, позитивна людина... Він був чемним, відповідальним у школі; прислуговував священнику в місцевому храмі. Любив Україну, любив людей… Коли навчався в академії, то за кошти стипендії купував іграшки і солодощі для вихованців дитячого будинку» – розповідає про сина-Героя його мама Вікторія.



Сім’я воїна з Прип’яті, його односельці і всі мешканці Шацької громади чекають додому свого Героя, аби провести його в останню путь, подякувати за подвиг, віддати останню шану і пообіцяти, що пам'ять про нього житиме вічно в їхніх серцях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Донеччині загинув 21-річний військовослужбовець Денис Задерей із с. Прип'ять. З 7 червня 2023 року воїн вважався зниклим безвісти. На жаль, підтвердилося найстрашніше – лейтенант Денис Задерей загинув.Про нього розповідає Район Шацьк Він виховувався в прийомній сім'ї. З дитинства мріяв стати військовослужбовцем. Після навчання в Прип’ятській школі здобував освіту в Одеському військово-морському ліцеї, згодом – в Одеській військовій академії (спеціалізація «Морська піхота»).У 17-річному віці підписав контракт на військову службу. Був командиром взводу, потім – десантно - штурмової роти. Разом з побратимами проходив навчання в Республіці Польща, де вдосконалював практичні навички та вміння для захисту своєї держави.З початку повномасштабного вторгнення неодноразово ніс службу в найгарячіших точках фронту. Незважаючи на важку травму ноги і довготривале лікування, Денис Задерей завжди був зі своїми хлопцями, там, де він був найбільше потрібним, де вирішувалася доля його країни…В Дениса залишилася сім’я і кохана дівчина, якій він хотів запропонувати руку і серце, створити з нею міцну українську сім’ю, але не встиг…«Мій син – світла, хороша, позитивна людина... Він був чемним, відповідальним у школі; прислуговував священнику в місцевому храмі. Любив Україну, любив людей… Коли навчався в академії, то за кошти стипендії купував іграшки і солодощі для вихованців дитячого будинку» – розповідає про сина-Героя його мама Вікторія.Сім’я воїна з Прип’яті, його односельці і всі мешканці Шацької громади чекають додому свого Героя, аби провести його в останню путь, подякувати за подвиг, віддати останню шану і пообіцяти, що пам'ять про нього житиме вічно в їхніх серцях.

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