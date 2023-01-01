На Волині на проблемному перехресті зіткнулися два буси, постраждалу забрала «швидка»
Сьогодні, 16:45
У Нововолинську на перехресті вулиці Світла та проспекту Дружби трапилася аварія. Постраждалу жінку з травмами забрала «швидка».
Аварія трапилася у вівторок, 13 червня, - повідомляє Нововолинськ інфо.
Жовтий бус «Форд» їхав по головній дорозі. Водій зазначає, що їхав повільно, адже знає, що на цьому перехресті погана оглядовість. Йому не надав переваги білий бус, що їхав проспектом Дружби.
Мешканці даної вулиці зазначають, що тут неодноразово трапляються аварії і на їхню думку та водіїв, знаки розставлені нелогічно.
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Аварія трапилася у вівторок, 13 червня, - повідомляє Нововолинськ інфо.
Жовтий бус «Форд» їхав по головній дорозі. Водій зазначає, що їхав повільно, адже знає, що на цьому перехресті погана оглядовість. Йому не надав переваги білий бус, що їхав проспектом Дружби.
Мешканці даної вулиці зазначають, що тут неодноразово трапляються аварії і на їхню думку та водіїв, знаки розставлені нелогічно.
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