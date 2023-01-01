Отримав вирок вбивця, який зарубав матір і сина у Луцькому районі, а їхні тіла викинув в колодязь

Отримав вирок вбивця, який зарубав матір і сина у Луцькому районі, а їхні тіла викинув в колодязь
На Волині судили 56-річного чоловіка, який зарубав сокирою матір і сина у селі Олександрія, а їх тіла викинув у колодязь. За це 13 років свого життя вбивця проведе за ґратами.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Нагадаємо, минулого року волинянин зарубав сокирою 66-річну жінку та її 34-річного сина, які проживали по сусідству, а тіла викинув у колодязь. Після вчинення цього злочину він ще викрав з оселі убитих побутові речі.

Причиною подвійного вбивства став конфлікт, який раптово виник у будинку, де тимчасово проживали мати із сином, через їхню відмову надати підозрюваному алкогольні напої.

«Попри виявлене в убивці психічне відхилення, експерти констатували, що він міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. Відтак, згідно з вироком суду, наступних 13 років чоловік відбуватиме покарання за ґратами, де йому надаватимуть амбулаторну психіатричну допомогу у примусовому порядку», - йдеться у повідомленні.

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Теги: подвійне вбивство, суд, Волинь
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