Гелікоптер, яким контрабандисти з Волині переправляли цигарки в Польщу, передали льотному коледжу





Гелікоптером контрабандисти з Волині планували перевозили сигарети. З квітня по середину травня 2021 року Олександр В. виконував пробні польоти у Херсонській, Вінницькій, Дніпропетровській, а згодом і у Волинській області. Гелікоптер він обладнав конструкцією, в якій повинні були зберігатись цигарки, - пише



Черговий виліт на територію Польщі мав відбутись 19 травня із лісу в селі Ружин Ковельського району. Втім, як тільки чоловік почав заводити двигун, його затримали працівники СБУ.



Тоді контрабандист зі спільниками планував перевезти 15,2 тис. цигарок українського виробництва. Цигарки та гелікоптер тоді вилучили. Також вказано, що це був не перший такий політ за кордон. Гелікоптер літав дуже низько, щоб його не могли запеленгувати прикордонники.



Поміж вилазками гвинтокрил приховували у замаскованих ангарах.



Чоловікам повідомили про підозру у незаконному транспортуванні з метою збуту підакцизних товарів та порушенні правил міжнародних польотів, вчинених організованою групою.



Волинський суд визнав пілота Олександра В. винним у порушенні правил міжнародних польотів і призначив йому 3400 грн штрафу.



Ухвалою судді Турійського районного суду 15 вересня 2022 року кримінальне провадження стосовно його спільника Тараса М. було закрите у зв’язку із закінченням після повідомлення особі про підозру строку досудового розслідування, визначеного статтею 219 Кримінального процесуального кодексу України, накладено арешт на майно та забов’язано передати гелікоптер на потреби Головного управління розвідки Міністерства оборони України.



Прокурор оскаржив це судове рішення та просив скерувати кримінальне провадження на новий судовий розгляд. Проти задоволення апеляційної скарги виступили представник власника арештованого майна, обвинувачений та його захисник.



Рівненський апеляційний суд залишив скаргу прокурора без задоволення, повідомила пресслужба суду.



Новою ухвалою рівненські судді змінили попереднє рішення в частині визначення долі речових доказів та передали арештований гелікоптер «Robinson r-44» і ключі від нього на баланс Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ для підготовки курсантів — майбутніх пілотів та спеціалістів у сфері обслуговування повітряних суден. Потреби на таких фахівців у нинішній час в Україні вкрай високі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рівненські судді передали гвинтокрил Robinson R-44 Кременчуцькому льотному коледжу, який готує пілотів, електромеханіків, логістів та операторів безпілотних літальних апаратів.Гелікоптером контрабандисти з Волині планували перевозили сигарети. З квітня по середину травня 2021 рокувиконував пробні польоти у Херсонській, Вінницькій, Дніпропетровській, а згодом і у Волинській області. Гелікоптер він обладнав конструкцією, в якій повинні були зберігатись цигарки, - пише Рівне вечірнє Черговий виліт на територію Польщі мав відбутись 19 травня із лісу в селі Ружин Ковельського району. Втім, як тільки чоловік почав заводити двигун, його затримали працівники СБУ.Тоді контрабандист зі спільниками планував перевезти 15,2 тис. цигарок українського виробництва. Цигарки та гелікоптер тоді вилучили. Також вказано, що це був не перший такий політ за кордон. Гелікоптер літав дуже низько, щоб його не могли запеленгувати прикордонники.Поміж вилазками гвинтокрил приховували у замаскованих ангарах.Чоловікам повідомили про підозру у незаконному транспортуванні з метою збуту підакцизних товарів та порушенні правил міжнародних польотів, вчинених організованою групою.Волинський суд визнав пілота Олександра В. винним у порушенні правил міжнародних польотів і призначив йому 3400 грн штрафу.Ухвалою судді Турійського районного суду 15 вересня 2022 року кримінальне провадження стосовно його спільникабуло закрите у зв’язку із закінченням після повідомлення особі про підозру строку досудового розслідування, визначеного статтею 219 Кримінального процесуального кодексу України, накладено арешт на майно та забов’язано передати гелікоптер на потреби Головного управління розвідки Міністерства оборони України.Прокурор оскаржив це судове рішення та просив скерувати кримінальне провадження на новий судовий розгляд. Проти задоволення апеляційної скарги виступили представник власника арештованого майна, обвинувачений та його захисник.Рівненський апеляційний суд залишив скаргу прокурора без задоволення, повідомила пресслужба суду.Новою ухвалою рівненські судді змінили попереднє рішення в частині визначення долі речових доказів та передали арештований гелікоптер «Robinson r-44» і ключі від нього на баланс Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ для підготовки курсантів — майбутніх пілотів та спеціалістів у сфері обслуговування повітряних суден. Потреби на таких фахівців у нинішній час в Україні вкрай високі.

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