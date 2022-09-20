«Волинська Голландія» відкриє лавандове поле

У "Волинській Голландії", яка розташована на 36-му кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району, вже скоро розквітне лавандове поле.Про це повідомили на сторінці "Волинської Голландії" у фейсбуці.«Це лавандове поле варте наших зусиль, і того, щоб з нетерпінням чекати його цвітіння. Просто уявіть собі це: неймовірні ніжно-фіолетові квіти вкривають поле ідеальними рядами, свіжий заспокійливий аромат, що розливається в теплому літньому повітрі і все це на тлі зелені прадавнього волинського лісу, який дбайливо оточує поле», – йдеться в повідомленні.Про дату відкриття повідомлять згодом.