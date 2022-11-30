У Польщі продовжили тимчасовий захист для українських біженців





Про це повідомляє



У Польщі опублікували текст документа, який напередодні підписав президент країни Анджей Дуда, що вносить зміни до закону про допомогу громадянам України у зв’язку з російською агресією.



Змінами продовжується термін легального перебування українців у Польщі, які прибули на територію країни з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.



Термін перебування продовжено до 4 березня 2024 року. Раніше українці в Польщі могли перебувати до 24 серпня цього року.



При цьому для українських студентів, які навчаються у польських навчальних закладах, перебування продовжено до 31 серпня 2024 року, ідеться в документі. Це також поширюється на батьків та опікунів неповнолітніх учнів.



Зміни набудуть чинності через 14 днів після дати опублікування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Польщі опублікували закон, який продовжує тимчасовий захист для громадян України.Про це повідомляє УНН із посиланням на текст оприлюдненого документа. У Польщі опублікували текст документа, який напередодні підписав президент країни, що вносить зміни до закону про допомогу громадянам України у зв’язку з російською агресією.Змінами продовжується термін легального перебування українців у Польщі, які прибули на територію країни з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.Термін перебування продовжено до 4 березня 2024 року. Раніше українці в Польщі могли перебувати до 24 серпня цього року.При цьому для українських студентів, які навчаються у польських навчальних закладах, перебування продовжено до 31 серпня 2024 року, ідеться в документі. Це також поширюється на батьків та опікунів неповнолітніх учнів.Зміни набудуть чинності через 14 днів після дати опублікування.

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