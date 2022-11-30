У Польщі продовжили тимчасовий захист для українських біженців
Сьогодні, 19:08
У Польщі опублікували закон, який продовжує тимчасовий захист для громадян України.
Про це повідомляє УНН із посиланням на текст оприлюдненого документа.
У Польщі опублікували текст документа, який напередодні підписав президент країни Анджей Дуда, що вносить зміни до закону про допомогу громадянам України у зв’язку з російською агресією.
Змінами продовжується термін легального перебування українців у Польщі, які прибули на територію країни з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.
Термін перебування продовжено до 4 березня 2024 року. Раніше українці в Польщі могли перебувати до 24 серпня цього року.
При цьому для українських студентів, які навчаються у польських навчальних закладах, перебування продовжено до 31 серпня 2024 року, ідеться в документі. Це також поширюється на батьків та опікунів неповнолітніх учнів.
Зміни набудуть чинності через 14 днів після дати опублікування.
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Про це повідомляє УНН із посиланням на текст оприлюдненого документа.
У Польщі опублікували текст документа, який напередодні підписав президент країни Анджей Дуда, що вносить зміни до закону про допомогу громадянам України у зв’язку з російською агресією.
Змінами продовжується термін легального перебування українців у Польщі, які прибули на територію країни з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.
Термін перебування продовжено до 4 березня 2024 року. Раніше українці в Польщі могли перебувати до 24 серпня цього року.
При цьому для українських студентів, які навчаються у польських навчальних закладах, перебування продовжено до 31 серпня 2024 року, ідеться в документі. Це також поширюється на батьків та опікунів неповнолітніх учнів.
Зміни набудуть чинності через 14 днів після дати опублікування.
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