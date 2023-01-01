Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 14 червня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 14 червня
У середу, 14 червня, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ, місцями гроза.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 8-13° тепла, вдень 18-23° тепла.

У Луцьку вночі 10-12° тепла, вдень 20-22° тепла.

За даними Sinoptik, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.

Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять мучеників Устина Філософа і Харитона. У народі помітили, якщо в цей день довго кує зозуля – очікується тепла погода без холодного ранку. Ранок цього дня мав для селян велике значення – по ньому визначали урожай: гарний ранок на Устина – гарний налив жита; дощ, похмуро – урожай на льон і коноплі. Для 14 червня існує гарна сімейна традиція: вечір слід провести наодинці з коханими людьми, тоді у сім'ї буде щастя.

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Теги: погода, Волинь, Луцьк
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