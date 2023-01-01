Stryker, Bradley, снаряди для HIMARS: США виділили новий пакет допомоги Україні

Stryker, Bradley, снаряди для HIMARS: США виділили новий пакет допомоги Україні
Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $325 млн.

Про це у повідомляє "Gazeta ua", посилаючись на сайт Міністерства оборони США.

"Пакет містить ключові засоби для допомоги Україні в її зусиллях з відновлення суверенної території та підтримки українських протиповітряних сил, які захищають українських солдатів, цивільне населення та критично важливу інфраструктуру", – повідомили.

Також йдеться про артилерію, протитанкові системи і боєприпаси.

До пакету увійшли:

додаткові боєприпаси для передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);

зенітні комплекси Stinger;

додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

15 бойових машин піхоти Bradley;

10 бронетранспортерів Stryker;

протитанкові комплекси Javelin;

ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);

протитанкові комплекси AT-4;

понад 22 млн боєприпасів до стрілецької зброї і гранат;

підривні боєприпаси для розмінування місцевості;

тактичні засоби захищеного зв'язку;

запасні частини та інше польове обладнання.

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"Росія почала цю неспровоковану війну проти України. Росія може закінчити її будь-якої миті, вивівши свої війська з України і припинивши свої жорстокі атаки на українські міста й українців", – сказав державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Поки Росія цього не зробить, Сполучені Штати і союзники та партнери будуть спільно підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", – заявив Блінкен.

Минулого тижня США оголосили про пакет військової допомоги Україні до $2,1 млрд. Заявили про передачу систем протиповітряної оборони HAWK, боєприпасів для зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Торік президент США Джозеф Байден підписав закон про лендліз для України – спрощений порядок надання військової допомоги.

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Теги: США, допомога, Україна
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