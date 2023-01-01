Stryker, Bradley, снаряди для HIMARS: США виділили новий пакет допомоги Україні





Про це у повідомляє



"Пакет містить ключові засоби для допомоги Україні в її зусиллях з відновлення суверенної території та підтримки українських протиповітряних сил, які захищають українських солдатів, цивільне населення та критично важливу інфраструктуру", – повідомили.



Також йдеться про артилерію, протитанкові системи і боєприпаси.



До пакету увійшли:



додаткові боєприпаси для передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);



зенітні комплекси Stinger;



додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);



155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;



15 бойових машин піхоти Bradley;



10 бронетранспортерів Stryker;



протитанкові комплекси Javelin;



ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);



протитанкові комплекси AT-4;



понад 22 млн боєприпасів до стрілецької зброї і гранат;



підривні боєприпаси для розмінування місцевості;



тактичні засоби захищеного зв'язку;



запасні частини та інше польове обладнання.



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"Росія почала цю неспровоковану війну проти України. Росія може закінчити її будь-якої миті, вивівши свої війська з України і припинивши свої жорстокі атаки на українські міста й українців", – сказав державний секретар США Ентоні Блінкен.



"Поки Росія цього не зробить, Сполучені Штати і союзники та партнери будуть спільно підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", – заявив Блінкен.



Минулого тижня США оголосили про пакет військової допомоги Україні до $2,1 млрд. Заявили про передачу систем протиповітряної оборони HAWK, боєприпасів для зенітно-ракетних комплексів Patriot.



Торік президент США Джозеф Байден підписав закон про лендліз для України – спрощений порядок надання військової допомоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $325 млн.Про це у повідомляє "Gazeta ua" , посилаючись на сайт Міністерства оборони США."Пакет містить ключові засоби для допомоги Україні в її зусиллях з відновлення суверенної території та підтримки українських протиповітряних сил, які захищають українських солдатів, цивільне населення та критично важливу інфраструктуру", – повідомили.Також йдеться про артилерію, протитанкові системи і боєприпаси.додаткові боєприпаси для передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);зенітні комплекси Stinger;додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;15 бойових машин піхоти Bradley;10 бронетранспортерів Stryker;протитанкові комплекси Javelin;ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);протитанкові комплекси AT-4;понад 22 млн боєприпасів до стрілецької зброї і гранат;підривні боєприпаси для розмінування місцевості;тактичні засоби захищеного зв'язку;запасні частини та інше польове обладнання.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Нас тут кладуть, день за днем. Ж*па" – сумний росіянин зателефонував дружині"Росія почала цю неспровоковану війну проти України. Росія може закінчити її будь-якої миті, вивівши свої війська з України і припинивши свої жорстокі атаки на українські міста й українців", – сказав державний секретар США Ентоні Блінкен."Поки Росія цього не зробить, Сполучені Штати і союзники та партнери будуть спільно підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", – заявив Блінкен.Минулого тижня США оголосили про пакет військової допомоги Україні до $2,1 млрд. Заявили про передачу систем протиповітряної оборони HAWK, боєприпасів для зенітно-ракетних комплексів Patriot.Торік президент США Джозеф Байден підписав закон про лендліз для України – спрощений порядок надання військової допомоги.

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