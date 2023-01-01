Stryker, Bradley, снаряди для HIMARS: США виділили новий пакет допомоги Україні
Сьогодні, 20:26
Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $325 млн.
Про це у повідомляє "Gazeta ua", посилаючись на сайт Міністерства оборони США.
"Пакет містить ключові засоби для допомоги Україні в її зусиллях з відновлення суверенної території та підтримки українських протиповітряних сил, які захищають українських солдатів, цивільне населення та критично важливу інфраструктуру", – повідомили.
Також йдеться про артилерію, протитанкові системи і боєприпаси.
До пакету увійшли:
додаткові боєприпаси для передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);
зенітні комплекси Stinger;
додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
15 бойових машин піхоти Bradley;
10 бронетранспортерів Stryker;
протитанкові комплекси Javelin;
ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);
протитанкові комплекси AT-4;
понад 22 млн боєприпасів до стрілецької зброї і гранат;
підривні боєприпаси для розмінування місцевості;
тактичні засоби захищеного зв'язку;
запасні частини та інше польове обладнання.
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"Росія почала цю неспровоковану війну проти України. Росія може закінчити її будь-якої миті, вивівши свої війська з України і припинивши свої жорстокі атаки на українські міста й українців", – сказав державний секретар США Ентоні Блінкен.
"Поки Росія цього не зробить, Сполучені Штати і союзники та партнери будуть спільно підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", – заявив Блінкен.
Минулого тижня США оголосили про пакет військової допомоги Україні до $2,1 млрд. Заявили про передачу систем протиповітряної оборони HAWK, боєприпасів для зенітно-ракетних комплексів Patriot.
Торік президент США Джозеф Байден підписав закон про лендліз для України – спрощений порядок надання військової допомоги.
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Про це у повідомляє "Gazeta ua", посилаючись на сайт Міністерства оборони США.
"Пакет містить ключові засоби для допомоги Україні в її зусиллях з відновлення суверенної території та підтримки українських протиповітряних сил, які захищають українських солдатів, цивільне населення та критично важливу інфраструктуру", – повідомили.
Також йдеться про артилерію, протитанкові системи і боєприпаси.
До пакету увійшли:
додаткові боєприпаси для передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);
зенітні комплекси Stinger;
додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
15 бойових машин піхоти Bradley;
10 бронетранспортерів Stryker;
протитанкові комплекси Javelin;
ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);
протитанкові комплекси AT-4;
понад 22 млн боєприпасів до стрілецької зброї і гранат;
підривні боєприпаси для розмінування місцевості;
тактичні засоби захищеного зв'язку;
запасні частини та інше польове обладнання.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Нас тут кладуть, день за днем. Ж*па" – сумний росіянин зателефонував дружині
"Росія почала цю неспровоковану війну проти України. Росія може закінчити її будь-якої миті, вивівши свої війська з України і припинивши свої жорстокі атаки на українські міста й українців", – сказав державний секретар США Ентоні Блінкен.
"Поки Росія цього не зробить, Сполучені Штати і союзники та партнери будуть спільно підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", – заявив Блінкен.
Минулого тижня США оголосили про пакет військової допомоги Україні до $2,1 млрд. Заявили про передачу систем протиповітряної оборони HAWK, боєприпасів для зенітно-ракетних комплексів Patriot.
Торік президент США Джозеф Байден підписав закон про лендліз для України – спрощений порядок надання військової допомоги.
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