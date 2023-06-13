США планують передати Україні танкові снаряди зі збідненим ураном





Про це у коментарі The Wall Street Journal розповів високопосадовець із президентської адміністрації, - пише



Очікується, що адміністрація Байдена надасть снаряди зі збідненим ураном після тижнів внутрішніх суперечок про те, чим оснастити танки Abrams, які США передають України.



Як зазначає видання, хоча деякі посадовці кажуть, що немає серйозних перешкод для надання Україні таких снарядів, деякі представники Білого дому висловили занепокоєння, що через передачу снарядів Вашингтон піддадуть критиці, оскільки вони становлять небезпеку для здоров'я людей і довкілля.



Також у Білому домі триває обговорення можливості передачі Україні касетних боєприпасів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Адміністрація президента США Джо Байдена планує схвалити передачу Україні снарядів зі збідненим ураном для танків Abrams.Про це у коментарі The Wall Street Journal розповів високопосадовець із президентської адміністрації, - пише Європейська правда. Очікується, що адміністрація Байдена надасть снаряди зі збідненим ураном після тижнів внутрішніх суперечок про те, чим оснастити танки Abrams, які США передають України.Як зазначає видання, хоча деякі посадовці кажуть, що немає серйозних перешкод для надання Україні таких снарядів, деякі представники Білого дому висловили занепокоєння, що через передачу снарядів Вашингтон піддадуть критиці, оскільки вони становлять небезпеку для здоров'я людей і довкілля.Також у Білому домі триває обговорення можливості передачі Україні касетних боєприпасів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію