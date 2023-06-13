США планують передати Україні танкові снаряди зі збідненим ураном

США планують передати Україні танкові снаряди зі збідненим ураном
Адміністрація президента США Джо Байдена планує схвалити передачу Україні снарядів зі збідненим ураном для танків Abrams.

Про це у коментарі The Wall Street Journal розповів високопосадовець із президентської адміністрації, - пише Європейська правда.

Очікується, що адміністрація Байдена надасть снаряди зі збідненим ураном після тижнів внутрішніх суперечок про те, чим оснастити танки Abrams, які США передають України.

Як зазначає видання, хоча деякі посадовці кажуть, що немає серйозних перешкод для надання Україні таких снарядів, деякі представники Білого дому висловили занепокоєння, що через передачу снарядів Вашингтон піддадуть критиці, оскільки вони становлять небезпеку для здоров'я людей і довкілля.

Також у Білому домі триває обговорення можливості передачі Україні касетних боєприпасів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: США, допомога, Україна, війна, касетні боєприпаси, снаряди
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Stryker, Bradley, снаряди для HIMARS: США виділили новий пакет допомоги Україні
Сьогодні, 20:26
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 14 червня
Сьогодні, 20:00
США планують передати Україні танкові снаряди зі збідненим ураном
Сьогодні, 19:31
У Польщі продовжили тимчасовий захист для українських біженців
Сьогодні, 19:08
У затопленій Голій Пристані окупанти змушують місцевих дякувати на камеру за «порятунок», — Генштаб
Сьогодні, 18:49
Схожі новини
США оголосили про черговий пакет військової допомоги України. СПИСОК США оголосили про черговий пакет військової допомоги України. СПИСОК
31 травень, 22:13
«Допоможе перемогти»: США нададуть Україні новий пакет озброєння «Допоможе перемогти»: США нададуть Україні новий пакет озброєння
10 травень, 01:15
США надасть Україні новий пакет військової допомоги з ракетами Hydra-70 США надасть Україні новий пакет військової допомоги з ракетами Hydra-70
04 травень, 01:15
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 325 млн доларів США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 325 млн доларів
19 квітень, 21:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Stryker, Bradley, снаряди для HIMARS: США виділили новий пакет допомоги Україні
Сьогодні, 20:26
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 14 червня
Сьогодні, 20:00
 0
США планують передати Україні танкові снаряди зі збідненим ураном
Сьогодні, 19:31
 0
У Польщі продовжили тимчасовий захист для українських біженців
Сьогодні, 19:08
 0
У затопленій Голій Пристані окупанти змушують місцевих дякувати на камеру за «порятунок», — Генштаб
Сьогодні, 18:49
 0
Медіа
відео
1/8