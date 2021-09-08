У Луцьку зіткнулися BMW і Volkswagen, один водій госпіталізований

У Луцьку зіткнулися BMW і Volkswagen, один водій госпіталізований
У Луцьку на вулиці Ківерцівській сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків - BMW і Volkswagen.

Про це виданню ВСН повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Аварія сталася ввечері у вівторок, 13 червня.

Внаслідок аварія водія Volkswagen доставили до лікарні. Наразі вирішується питання про можливу госпіталізацію.

За попередньою інформацією - обива водії тверезі. Утім, у них взяли зразки крові для відповідного аналізу.

За фактом автопригоди слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.


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Теги: аварія, Луцьк, Ківерцівська, ДТП
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