У Луцьку зіткнулися BMW і Volkswagen, один водій госпіталізований





Про це виданню ВСН повідомили у секторі комунікації поліції Волині.



Аварія сталася ввечері у вівторок, 13 червня.



Внаслідок аварія водія Volkswagen доставили до лікарні. Наразі вирішується питання про можливу госпіталізацію.



За попередньою інформацією - обива водії тверезі. Утім, у них взяли зразки крові для відповідного аналізу.



За фактом автопригоди слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Ківерцівській сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків - BMW і Volkswagen.Про це виданню ВСН повідомили у секторі комунікації поліції Волині.Аварія сталася ввечері у вівторок, 13 червня.Внаслідок аварія водія Volkswagen доставили до лікарні. Наразі вирішується питання про можливу госпіталізацію.За попередньою інформацією - обива водії тверезі. Утім, у них взяли зразки крові для відповідного аналізу.За фактом автопригоди слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

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