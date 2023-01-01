На Волині оздоровлятимуться 60 дітей з Харківщини. ВІДЕО





Про це розповів Сергій Порохнавець.



На території табору є два спальні корпуси, в одному нині живуть переселенці, в іншому розмістили дітей.



Одинадцятирічні Таїсія Білик та Олександра Виноградова приїхали з Ізюма Харківської області. Школярки пригадали, як жили в окупації.



"Ми не хотіли залишати дім. Ми ховалися в погребі. Було страшно. Моя родина вдома і я за них переживаю", – сказала Таїсія Білик.



Школярка Олександра Виноградова розповіла, що в окупації жилося непросто: ні інтернету, ні зв'язку не було, навчання не проводили.



"Вони в нас жили навпроти будинку, вони в нас на вулиці в десяти будинках жили. Коли Україна зайшла, стало тихо, ми боялися цієї тиші, ми звикли, що гепало. Раніше всі люди на багатті готували, а зараз і на газу і на електриці. Мрію, щоб війна закінчилася", – каже дівчина.



Харчують дітей в їдальні табору. Нині готують обід на 120 людей, – розповідає харків’янка Ольга Сиромятникова. Жінка живе тут від початку повномасштабної війни.



"На сніданок був чай, млинці зі згущонкою, десертики різні, яєчня з овочами, на обід буде суп з фрикадельками, макарони з м’яском. Вони їдять все, навіть з добавкою", – каже переселенка.



Щодня для дітей організовують творчі майстеркласи, тематичні вечори та спортивні ігри на вулиці.



Як розповіла педагогиня Людмила Поплавська, у таборі веде групу дітей 3-7 років. Під час занять до обіду діти самостійно виготовляють різні вироби з допомогою вчителів-вихователів. Каже: після обіду – загальнотабірна гра для дітей різної вікової групи, біблійські уроки та час біля вогнища.



"Ми приїхали з міста Харків. Це в нас недільна школа, ми взяли діток з собою, це дітки наших наставників. Зараз ми робимо поробки, потім буде спорт і буде музика", – сказала жінка.



Хоч і діти знаходяться далеко від дому, їм потрібне як спілкування між однолітками, так і тепла, дружня й спокійна атмосфера, – зазначила координаторка табору Анастасія Щеглова.



"Вчора в нас дощило і ми вирішили показати дітям мультик. Але під час показу я почала помічати, як діти при великих гучних звуках деякі лякалися. Їм важко, і батькам важко відпускати, бо вони хвилюються, бо це дуже далеко", – говорить координаторка.



Привіз дітей на відпочинок до шведського табору волонтер із Харкова Яків Сиромятников. Каже: коли розвозив допомогу людям, то розповів батькам про можливість відправити їхніх дітей у цей табір на Волині.



"З першого дня ми працюємо зі шведським центром допомоги, який знаходиться тут. Приїжджаємо машинами, вантажимося і роздаємо допомогу на Ізюмському напрямку, на Куп’янському", – сказав волонтер.



Зі слів волонтери, і 60 школярів – орієнтовно десятеро приїхали з Ізюма, до 20 дітей із Харківської області й решта з самого міста Харків. Окрім навчання й розваг, у таборі забезпечили роботу медичної сестри, і в разі необхідності дітей лікуватимуть у місцевій клініці, з котрою уклали договір.



Зі слів керівника благодійного фонду Сергія Порохнавця, перебування дітей у таборі оплачують благодійники з-за кордону.



"Вся ідея, ініціатива, фінансування це шведський центр допомоги разом з нашими партнерами зі Швеції та США. Заїздів плануємо 12: спочатку думали, що це буде тільки влітку, але вже бачимо, що будуть вже певні перерви, бо не всі можуть доїжджати, то напевно ввійдемо ще в вересень", – каже керівник фонду.



Загалом планують оздоровити, додав Сергій Порохнавець, півтори тисячі дітей із прифронтових територій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У табір благодійного фонду "Шведський центр допомоги", який розташований у Луцькому районі на Волині, приїхали на оздоровлення 60 дітей із прифронтових міст і сіл.Про це розповів Суспільному керівник фондуНа території табору є два спальні корпуси, в одному нині живуть переселенці, в іншому розмістили дітей.Одинадцятирічнітаприїхали з Ізюма Харківської області. Школярки пригадали, як жили в окупації."Ми не хотіли залишати дім. Ми ховалися в погребі. Було страшно. Моя родина вдома і я за них переживаю", – сказала Таїсія Білик.Школярка Олександра Виноградова розповіла, що в окупації жилося непросто: ні інтернету, ні зв'язку не було, навчання не проводили."Вони в нас жили навпроти будинку, вони в нас на вулиці в десяти будинках жили. Коли Україна зайшла, стало тихо, ми боялися цієї тиші, ми звикли, що гепало. Раніше всі люди на багатті готували, а зараз і на газу і на електриці. Мрію, щоб війна закінчилася", – каже дівчина.Харчують дітей в їдальні табору. Нині готують обід на 120 людей, – розповідає харків’янка. Жінка живе тут від початку повномасштабної війни."На сніданок був чай, млинці зі згущонкою, десертики різні, яєчня з овочами, на обід буде суп з фрикадельками, макарони з м’яском. Вони їдять все, навіть з добавкою", – каже переселенка.Щодня для дітей організовують творчі майстеркласи, тематичні вечори та спортивні ігри на вулиці.Як розповіла педагогиня Людмила Поплавська, у таборі веде групу дітей 3-7 років. Під час занять до обіду діти самостійно виготовляють різні вироби з допомогою вчителів-вихователів. Каже: після обіду – загальнотабірна гра для дітей різної вікової групи, біблійські уроки та час біля вогнища."Ми приїхали з міста Харків. Це в нас недільна школа, ми взяли діток з собою, це дітки наших наставників. Зараз ми робимо поробки, потім буде спорт і буде музика", – сказала жінка.Хоч і діти знаходяться далеко від дому, їм потрібне як спілкування між однолітками, так і тепла, дружня й спокійна атмосфера, – зазначила координаторка табору Анастасія Щеглова."Вчора в нас дощило і ми вирішили показати дітям мультик. Але під час показу я почала помічати, як діти при великих гучних звуках деякі лякалися. Їм важко, і батькам важко відпускати, бо вони хвилюються, бо це дуже далеко", – говорить координаторка.Привіз дітей на відпочинок до шведського табору волонтер із Харкова Яків Сиромятников. Каже: коли розвозив допомогу людям, то розповів батькам про можливість відправити їхніх дітей у цей табір на Волині."З першого дня ми працюємо зі шведським центром допомоги, який знаходиться тут. Приїжджаємо машинами, вантажимося і роздаємо допомогу на Ізюмському напрямку, на Куп’янському", – сказав волонтер.Зі слів волонтери, і 60 школярів – орієнтовно десятеро приїхали з Ізюма, до 20 дітей із Харківської області й решта з самого міста Харків. Окрім навчання й розваг, у таборі забезпечили роботу медичної сестри, і в разі необхідності дітей лікуватимуть у місцевій клініці, з котрою уклали договір.Зі слів керівника благодійного фонду Сергія Порохнавця, перебування дітей у таборі оплачують благодійники з-за кордону."Вся ідея, ініціатива, фінансування це шведський центр допомоги разом з нашими партнерами зі Швеції та США. Заїздів плануємо 12: спочатку думали, що це буде тільки влітку, але вже бачимо, що будуть вже певні перерви, бо не всі можуть доїжджати, то напевно ввійдемо ще в вересень", – каже керівник фонду.Загалом планують оздоровити, додав Сергій Порохнавець, півтори тисячі дітей із прифронтових територій.

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