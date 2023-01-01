Перемоги у спорті та на фронті: добрі новини від ВолиньPost за 13 червня
Сьогодні, 23:17
Ми тішимося кожною доброю новиною, тому щовечора спішимо нагадати про них у традиційній добірці. Наприклад, сьогодні, 13 червня, ми писали про таке:
Паралімпійці з Волині перемогли на змаганнях в Італії
Українська паралімпійська збірна, у складі якої виступили і волиняни, здобула на регаті з паравеслування в Італії (Гавірате) дві золоті та три срібні медалі.
Загалом збірну України представляють 9 спортсменів, серед яких з Волині – Анна Айсанова, Станіслав Самолюк та Андрій Сивих. У змаганнях бере участь 21 країна світу.
Біженець з України виграв 500 тисяч євро в бельгійську лотерею
Українець, який виїхав до Бельгії з початку повномасштабного вторгнення росії як біженець, виграв 500 тисяч євро в миттєву лотерею.
Виграш хлопець планує витратити на допомогу Україні, але спочатку "хоче організувати вечірку тут, у Бельгії, для сім'ї та друзів, які піклувалися про нього і допомогли йому інтегруватися в нашу країну".
ЗСУ на Запоріжжі ліквідували російського генерал-майора
Українські військові 12 червня ліквідували у Запорізькій області начальника штабу 35-ї загальновійськової армії рф генерал-майора Сергія Горячева. Окупант загинув унаслідок ракетної атаки.
Захисники за добу знищили 470 окупантів та ударний вертоліт
За минулу добу Сили оборони знищили ще 470 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.23 орієнтовно склали:
‒ особового складу ‒ близько 216650 (+470) осіб,
‒ танків ‒ 3935 (+4) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 7642 (+6) од,
‒ артилерійських систем – 3766 (+20) од,
‒ РСЗВ – 601 (+0) од,
‒ засобів ППО ‒ 363 (+1) од,
‒ літаків – 314 (+0) од,
‒ гелікоптерів – 300 (+1) од,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3309 (+2) од,
‒ крилатих ракет ‒ 1183 (+0) од,
‒ кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 6473 (+2) од,
‒ спеціальної техніки ‒ 511 (+1) од.
Українські військові показали відео зі звільненої Макарівки на Донеччині
Воїни 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського опублікували відео зі звільненої Макарівки в Донецькій області.
Пентагон поставить Україні нову бронетехніку замість пошкодженої під час контрнаступу
Сполучені Штати нададуть Україні додаткову військову допомогу на суму до 325 млн доларів. Пакет буде включати бронемашини Stryker і Bradley, які можуть замінити пошкоджені в ході контрнаступу.
В Україні відзначатимуть День медичного працівника 27 липня
Президент Володимир Зеленський підписав Указ про відзначення в Україні Дня медичного працівника 27 липня.
Багатодітна матір з Луцька з декрету повернулася на службу
Матір трьох дітей з Луцька Тетяна з декрету повернулася на службу.
Україна звернулась до Австралії щодо надання F-18
Посол України в Австралії Василь Мирошниченко у вівторок, 13 червня, підтвердив, що Київ звернувся до Канберри з проханням розглянути можливість передати списані винищувачі F/A-18.
Гелікоптер, яким контрабандисти з Волині переправляли цигарки в Польщу, передали льотному коледжу
Рівненські судді передали гвинтокрил Robinson R-44 Кременчуцькому льотному коледжу, який готує пілотів, електромеханіків, логістів та операторів безпілотних літальних апаратів.
Всі — за здоровий спосіб життя: як живе найбільш «велосипедизоване» село на Волині
Кожне село має свою особливість. Для місцевих вона може видатися звичайною, буденною річчю, а чужі одразу звертають увагу. Нещодавно довелося побувати у Берестяному Цуманської громади – і там побачили кілька десятків велосипедів біля місцевої школи.
«Волинська Голландія» відкриє лавандове поле
У "Волинській Голландії", яка розташована на 36-му кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району, вже скоро розквітне лавандове поле.
У Польщі продовжили тимчасовий захист для українських біженців
У Польщі опублікували закон, який продовжує тимчасовий захист для громадян України.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Паралімпійці з Волині перемогли на змаганнях в Італії
Українська паралімпійська збірна, у складі якої виступили і волиняни, здобула на регаті з паравеслування в Італії (Гавірате) дві золоті та три срібні медалі.
Загалом збірну України представляють 9 спортсменів, серед яких з Волині – Анна Айсанова, Станіслав Самолюк та Андрій Сивих. У змаганнях бере участь 21 країна світу.
Біженець з України виграв 500 тисяч євро в бельгійську лотерею
Українець, який виїхав до Бельгії з початку повномасштабного вторгнення росії як біженець, виграв 500 тисяч євро в миттєву лотерею.
Виграш хлопець планує витратити на допомогу Україні, але спочатку "хоче організувати вечірку тут, у Бельгії, для сім'ї та друзів, які піклувалися про нього і допомогли йому інтегруватися в нашу країну".
ЗСУ на Запоріжжі ліквідували російського генерал-майора
Українські військові 12 червня ліквідували у Запорізькій області начальника штабу 35-ї загальновійськової армії рф генерал-майора Сергія Горячева. Окупант загинув унаслідок ракетної атаки.
Захисники за добу знищили 470 окупантів та ударний вертоліт
За минулу добу Сили оборони знищили ще 470 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.23 орієнтовно склали:
‒ особового складу ‒ близько 216650 (+470) осіб,
‒ танків ‒ 3935 (+4) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 7642 (+6) од,
‒ артилерійських систем – 3766 (+20) од,
‒ РСЗВ – 601 (+0) од,
‒ засобів ППО ‒ 363 (+1) од,
‒ літаків – 314 (+0) од,
‒ гелікоптерів – 300 (+1) од,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3309 (+2) од,
‒ крилатих ракет ‒ 1183 (+0) од,
‒ кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 6473 (+2) од,
‒ спеціальної техніки ‒ 511 (+1) од.
Українські військові показали відео зі звільненої Макарівки на Донеччині
Воїни 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського опублікували відео зі звільненої Макарівки в Донецькій області.
Пентагон поставить Україні нову бронетехніку замість пошкодженої під час контрнаступу
Сполучені Штати нададуть Україні додаткову військову допомогу на суму до 325 млн доларів. Пакет буде включати бронемашини Stryker і Bradley, які можуть замінити пошкоджені в ході контрнаступу.
В Україні відзначатимуть День медичного працівника 27 липня
Президент Володимир Зеленський підписав Указ про відзначення в Україні Дня медичного працівника 27 липня.
Багатодітна матір з Луцька з декрету повернулася на службу
Матір трьох дітей з Луцька Тетяна з декрету повернулася на службу.
Україна звернулась до Австралії щодо надання F-18
Посол України в Австралії Василь Мирошниченко у вівторок, 13 червня, підтвердив, що Київ звернувся до Канберри з проханням розглянути можливість передати списані винищувачі F/A-18.
Гелікоптер, яким контрабандисти з Волині переправляли цигарки в Польщу, передали льотному коледжу
Рівненські судді передали гвинтокрил Robinson R-44 Кременчуцькому льотному коледжу, який готує пілотів, електромеханіків, логістів та операторів безпілотних літальних апаратів.
Всі — за здоровий спосіб життя: як живе найбільш «велосипедизоване» село на Волині
Кожне село має свою особливість. Для місцевих вона може видатися звичайною, буденною річчю, а чужі одразу звертають увагу. Нещодавно довелося побувати у Берестяному Цуманської громади – і там побачили кілька десятків велосипедів біля місцевої школи.
«Волинська Голландія» відкриє лавандове поле
У "Волинській Голландії", яка розташована на 36-му кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району, вже скоро розквітне лавандове поле.
У Польщі продовжили тимчасовий захист для українських біженців
У Польщі опублікували закон, який продовжує тимчасовий захист для громадян України.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Перемоги у спорті та на фронті: добрі новини від ВолиньPost за 13 червня
Сьогодні, 23:17
На Волині оздоровлятимуться 60 дітей з Харківщини. ВІДЕО
Сьогодні, 22:57
У Міненерго звільнили очільника ДП «Волиньвугілля»
Сьогодні, 22:13
Медіа