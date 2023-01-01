Перемоги у спорті та на фронті: добрі новини від ВолиньPost за 13 червня

Ми тішимося кожною доброю новиною, тому щовечора спішимо нагадати про них у традиційній добірці. Наприклад, сьогодні, 13 червня, ми писали про таке:Українська паралімпійська збірна, у складі якої виступили і волиняни, здобула на регаті з паравеслування в Італії (Гавірате) дві золоті та три срібні медалі.Загалом збірну України представляють 9 спортсменів, серед яких з Волині –та. У змаганнях бере участь 21 країна світу.Українець, який виїхав до Бельгії з початку повномасштабного вторгнення росії як біженець, виграв 500 тисяч євро в миттєву лотерею.Виграш хлопець планує витратити на допомогу Україні, але спочатку "хоче організувати вечірку тут, у Бельгії, для сім'ї та друзів, які піклувалися про нього і допомогли йому інтегруватися в нашу країну".Українські військові 12 червня ліквідували у Запорізькій області начальника штабу 35-ї загальновійськової армії рф генерал-майора. Окупант загинув унаслідок ракетної атаки.За минулу добу Сили оборони знищили ще 470 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.23 орієнтовно склали:‒ особового складу ‒ близько 216650 (+470) осіб,‒ танків ‒ 3935 (+4) од,‒ бойових броньованих машин ‒ 7642 (+6) од,‒ артилерійських систем – 3766 (+20) од,‒ РСЗВ – 601 (+0) од,‒ засобів ППО ‒ 363 (+1) од,‒ літаків – 314 (+0) од,‒ гелікоптерів – 300 (+1) од,‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3309 (+2) од,‒ крилатих ракет ‒ 1183 (+0) од,‒ кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 6473 (+2) од,‒ спеціальної техніки ‒ 511 (+1) од.Воїни 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського опублікували відео зі звільненої Макарівки в Донецькій області.Сполучені Штати нададуть Україні додаткову військову допомогу на суму до 325 млн доларів. Пакет буде включати бронемашини Stryker і Bradley, які можуть замінити пошкоджені в ході контрнаступу.Президент Володимир Зеленський підписав Указ про відзначення в Україні Дня медичного працівника 27 липня.Матір трьох дітей з Луцька Тетяна з декрету повернулася на службу.Посол України в Австралії Василь Мирошниченко у вівторок, 13 червня, підтвердив, що Київ звернувся до Канберри з проханням розглянути можливість передати списані винищувачі F/A-18.Рівненські судді передали гвинтокрил Robinson R-44 Кременчуцькому льотному коледжу, який готує пілотів, електромеханіків, логістів та операторів безпілотних літальних апаратів.Кожне село має свою особливість. Для місцевих вона може видатися звичайною, буденною річчю, а чужі одразу звертають увагу. Нещодавно довелося побувати у Берестяному Цуманської громади – і там побачили кілька десятків велосипедів біля місцевої школи.У "Волинській Голландії", яка розташована на 36-му кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району, вже скоро розквітне лавандове поле.У Польщі опублікували закон, який продовжує тимчасовий захист для громадян України.