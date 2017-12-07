У Міненерго звільнили очільника ДП «Волиньвугілля»

Юрія Ключковського, який нещодавно повернувся зі служби.



Державним підприємством і надалі керуватиме Микола Шикер, - повідомляє



Відповідний наказ №26-к/к про звільнення Юрія Ключковського з посади генерального директора ДП «Волиньвугілля» видав міністр Міненергетики Герман Галущенко 13-го червня.



Причина звільнення – закінчення строку трудового договору.



Водночас Міністр видав другий наказ від 13-го червня №27-к/к, яким знову призначив на дану посаду Миколу Шикера. Він обіймав посаду генерального директора ДП “Волиньвугілля” із 29-го липня 2022 року, поки Юрій Крючковський перебував на службі у ЗСУ.



Нагадаємо, з 16-го травня колектив шахти «Бужанська» виходив на мітинги біля приміщення ДП «Волиньвугілля» у Нововолинську. Вони виступали проти поновлення на посаді колишнього генерального директора Юрія Ключковського. Водночас сам Ключковський навіть писав заяву в поліцію про побиття.



Юрій Ключковський нещодавно звільнився з лав ЗСУ за граничним віком перебування на службі. Призначили його на посаду гендиректора Волиньвугілля ще у вересні 2020-го року. Міністерство енергетики підписало наказ про поновлення Ключковського на посаді, проте на робоче місце колектив шахти впускати його не захотів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство енергетики України видало наказ про звільнення з посади генерального директора ДП «Волиньвугілля» у Нововолинську, який нещодавно повернувся зі служби.Державним підприємством і надалі керуватиме, - повідомляє БУГ. Відповідний наказ №26-к/к про звільнення Юрія Ключковського з посади генерального директора ДП «Волиньвугілля» видав міністр Міненергетики13-го червня.Причина звільнення – закінчення строку трудового договору.Водночас Міністр видав другий наказ від 13-го червня №27-к/к, яким знову призначив на дану посаду Миколу Шикера. Він обіймав посаду генерального директора ДП “Волиньвугілля” із 29-го липня 2022 року, поки Юрій Крючковський перебував на службі у ЗСУ.Нагадаємо, з 16-го травня колектив шахти «Бужанська» виходив на мітинги біля приміщення ДП «Волиньвугілля» у Нововолинську. Вони виступали проти поновлення на посаді колишнього генерального директора Юрія Ключковського. Водночас сам Ключковський навіть писав заяву в поліцію про побиття.Юрій Ключковський нещодавно звільнився з лав ЗСУ за граничним віком перебування на службі. Призначили його на посаду гендиректора Волиньвугілля ще у вересні 2020-го року. Міністерство енергетики підписало наказ про поновлення Ключковського на посаді, проте на робоче місце колектив шахти впускати його не захотів.

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