У Міненерго звільнили очільника ДП «Волиньвугілля»

У Міненерго звільнили очільника ДП «Волиньвугілля»
Міністерство енергетики України видало наказ про звільнення з посади генерального директора ДП «Волиньвугілля» у Нововолинську Юрія Ключковського, який нещодавно повернувся зі служби.

Державним підприємством і надалі керуватиме Микола Шикер, - повідомляє БУГ.

Відповідний наказ №26-к/к про звільнення Юрія Ключковського з посади генерального директора ДП «Волиньвугілля» видав міністр Міненергетики Герман Галущенко 13-го червня.

Причина звільнення – закінчення строку трудового договору.

Водночас Міністр видав другий наказ від 13-го червня №27-к/к, яким знову призначив на дану посаду Миколу Шикера. Він обіймав посаду генерального директора ДП “Волиньвугілля” із 29-го липня 2022 року, поки Юрій Крючковський перебував на службі у ЗСУ.

Нагадаємо, з 16-го травня колектив шахти «Бужанська» виходив на мітинги біля приміщення ДП «Волиньвугілля» у Нововолинську. Вони виступали проти поновлення на посаді колишнього генерального директора Юрія Ключковського. Водночас сам Ключковський навіть писав заяву в поліцію про побиття.

Юрій Ключковський нещодавно звільнився з лав ЗСУ за граничним віком перебування на службі. Призначили його на посаду гендиректора Волиньвугілля ще у вересні 2020-го року. Міністерство енергетики підписало наказ про поновлення Ключковського на посаді, проте на робоче місце колектив шахти впускати його не захотів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волиньвугілля, звільнення, Міненерго
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Перемоги у спорті та на фронті: добрі новини від ВолиньPost за 13 червня
Сьогодні, 23:17
На Волині оздоровлятимуться 60 дітей з Харківщини. ВІДЕО
Сьогодні, 22:57
У Міненерго звільнили очільника ДП «Волиньвугілля»
Сьогодні, 22:13
У Луцьку зіткнулися BMW і Volkswagen, один водій госпіталізований
Сьогодні, 21:34
Stryker, Bradley, снаряди для HIMARS: США виділили новий пакет допомоги Україні
Сьогодні, 20:26
Схожі новини
Гендиректор «Волиньвугілля» звільняється, – ЗМІ Гендиректор «Волиньвугілля» звільняється, – ЗМІ
07 грудень, 2017, 16:46
Профспілчани вимагають у міністра звільнити гендиректора «Волиньвугілля» Профспілчани вимагають у міністра звільнити гендиректора «Волиньвугілля»
17 вересень, 2017, 18:02
Гендиректора «Волиньвугілля» звільнили з посади Гендиректора «Волиньвугілля» звільнили з посади
18 травень, 2016, 12:01
Керівника «Волиньвугілля» змусили написати заяву на звільнення. ФОТО Керівника «Волиньвугілля» змусили написати заяву на звільнення. ФОТО
22 лютий, 2016, 17:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Перемоги у спорті та на фронті: добрі новини від ВолиньPost за 13 червня
Сьогодні, 23:17
 0
На Волині оздоровлятимуться 60 дітей з Харківщини. ВІДЕО
Сьогодні, 22:57
 0
У Міненерго звільнили очільника ДП «Волиньвугілля»
Сьогодні, 22:13
 0
У Луцьку зіткнулися BMW і Volkswagen, один водій госпіталізований
Сьогодні, 21:34
 0
Stryker, Bradley, снаряди для HIMARS: США виділили новий пакет допомоги Україні
Сьогодні, 20:26
 0
Медіа
відео
1/8