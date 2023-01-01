Зраднику, який шпигував за центрами підготовки ЗСУ до контрнаступу, світить довічне





За вказівкою фсб він збирав розвіддані про місця дислокації Сил оборони в районах Дніпра, Кам’янського та Новомосковська, -



Основним його завданням було здобуття інформації про військові полігони і тренувальні центри, де проводять підготовку підрозділи ЗСУ. Насамперед він намагався встановити орієнтовну кількість особового складу та військової техніки українських військ, які готуються до можливого перекидання на фронт.



За кожне виконане завдання зрадник отримував від куратора з фсб грошову винагороду, яка надходила на його банківську картку.



Читати ще: Двоє військових та лікарка шпигували за Силами оборони на Яворівському полігоні



Як встановило слідство, ворожим поплічником виявився 42-річний місцевий житель, який два місяці тому був дистанційно завербований спецслужбою рф і отримав оперативний псевдонім Геральт. У поле зору агресора він потрапив через свої неодноразові антиукраїнські коментарі в одному із прокремлівських телеграм-каналів.



Для виконання завдань фсб зрадник самостійно виходив на місцевість і приховано спостерігав за місцями базування Сил оборони. Задля конспірації російський агент створив кілька анонімних акаунтів у Telegram, через які передавав розвіддані агресору. Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон і комп’ютер з доказами злочинної діяльності.



Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки України затримала ще одного російського агента у результаті контрдиверсійних заходів на Дніпропетровщині.За вказівкою фсб він збирав розвіддані про місця дислокації Сил оборони в районах Дніпра, Кам’янського та Новомосковська, - повідомили в СБУ.Основним його завданням було здобуття інформації про військові полігони і тренувальні центри, де проводять підготовку підрозділи ЗСУ. Насамперед він намагався встановити орієнтовну кількість особового складу та військової техніки українських військ, які готуються до можливого перекидання на фронт.За кожне виконане завдання зрадник отримував від куратора з фсб грошову винагороду, яка надходила на його банківську картку.Читати ще: Двоє військових та лікарка шпигували за Силами оборони на Яворівському полігоніЯк встановило слідство, ворожим поплічником виявився 42-річний місцевий житель, який два місяці тому був дистанційно завербований спецслужбою рф і отримав оперативний псевдонім Геральт. У поле зору агресора він потрапив через свої неодноразові антиукраїнські коментарі в одному із прокремлівських телеграм-каналів.Для виконання завдань фсб зрадник самостійно виходив на місцевість і приховано спостерігав за місцями базування Сил оборони. Задля конспірації російський агент створив кілька анонімних акаунтів у Telegram, через які передавав розвіддані агресору. Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон і комп’ютер з доказами злочинної діяльності.Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію