Командира волинської бригади перевели в іншу військову частину

Командира волинської бригади перевели в іншу військову частину
Командира 14-тої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка базується у Володимирі, полковника Олександра Охріменка перевели до іншої військової частини.

Цю інформацію телефоном Суспільному підтвердила пресофіцерка бригади Надія Замрига.

"Так, переведений нещодавно, але посаду ще не здав. Він ще командує бригадою", – зазначила пресофіцерка.

Зі слів Надії Замриги, військова частина, у яку перевели Охріменка, базується за межами столиці й Волинської області зокрема. Ні військову частину, куди переведений командир, ні його нову посаду в 14-й ОМБр поки не розголошують.

Коли саме Олександр Охріменко має скласти повноваження командира 14-ою бригадою та хто виконуватиме обов'язки командира надалі, зі слів пресофіцерки ОМБр, поки невідомо.

Що відомо про Олександра Охріменка

Олександр Охріменко народився 19 жовтня 1984 року на Вінниччині. У 2006 році з відзнакою завершив Одеський інститут Сухопутних військ, а також закінчив Національний університет оборони України ім.І.Черняховського. Волинську бригаду очолив в жовтні 2021-го. Одружений, виховує доньку та сина.

Участь у боях з російськими військами бере із 2014-го року. Був нагороджений Орденом Богдана Хмельницького III ступеня, особистою вогнепальною зброєю та низкою відзнак Міністерства оборони України.

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Теги: 14 ОМБр, Олександр Охріменко, командир
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