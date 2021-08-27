Командира волинської бригади перевели в іншу військову частину

Олександра Охріменка перевели до іншої військової частини.



Цю інформацію телефоном Надія Замрига.



"Так, переведений нещодавно, але посаду ще не здав. Він ще командує бригадою", – зазначила пресофіцерка.



Зі слів Надії Замриги, військова частина, у яку перевели Охріменка, базується за межами столиці й Волинської області зокрема. Ні військову частину, куди переведений командир, ні його нову посаду в 14-й ОМБр поки не розголошують.



Коли саме Олександр Охріменко має скласти повноваження командира 14-ою бригадою та хто виконуватиме обов'язки командира надалі, зі слів пресофіцерки ОМБр, поки невідомо.



Що відомо про Олександра Охріменка



Олександр Охріменко народився 19 жовтня 1984 року на Вінниччині. У 2006 році з відзнакою завершив Одеський інститут Сухопутних військ, а також закінчив Національний університет оборони України ім.І.Черняховського. Волинську бригаду очолив в жовтні 2021-го. Одружений, виховує доньку та сина.



Участь у боях з російськими військами бере із 2014-го року. Був нагороджений Орденом Богдана Хмельницького III ступеня, особистою вогнепальною зброєю та низкою відзнак Міністерства оборони України.

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