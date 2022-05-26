На Волині з початку року вилучили контрабанди майже на 20 мільйонів

За 5 місяців поточного року посадовими особами Волинської митниці було направлено до правоохоронців 59 повідомлень про виявлені порушення, що містили ознаки контрабанди чи інших злочинів (незаконне поводження зі зброєю, підроблення документів, нецільове використання гуманітарної допомоги тощо).Про це повідомили у пресслужбі волинської митниці.Також за цей період було запроваджено 189 справ про порушення митних правил фізичними чи юридичними особами. Загальна сума започаткованих справ за складеними протоколами становить 43,7 мільйона гривень.Майже третина з них, а саме 55 справ, була ініційована митниками за ознаками статті 471 Митного кодексу: «недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами». Тепер ці порушення караються переважно штрафами, розмір яких залежить від категорії товару, з конфіскацією таких товарів або без такої.Тож у структурі тимчасово вилучених предметів правопорушення левова частина, а саме 97 відсотків справ, припадає на статтю 483 Митного кодексу: «дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю».Фактично цьогоріч у січні-травні у порушників тимчасово, до остаточного рішення суду, вилучили на склад митного органу товарів у 50 справах на суму 19,7 мільйонів гривень.З них:- товарів продовольчої групи на суму 1,4 млн грн;- товарів промислової групи на суму 14,8 млн грн;- тютюнових виробів - понад 10 тис штук;- 15 транспортних засобів;- лісоматеріалів на суму 0,011 млн грн;- лікарських засобів на суму 0,071 млн грн;- 2 справи незаконного переміщення культурних цінностей.