У Луцьку на Дубнівській виявили автомобіль з підробленим номером кузова

Авто, номер кузова якого мав ознаки підробки, виявили патрульні у Луцьку.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Вчора, 12 червня, близько 18-ї години на вулиці Дубнівській екіпаж зупинив автомобіль Mercedes через те, що його 39-річний керманич порушив правила дорожнього руху.Коли інспектори почали перевіряти номер кузова, то з’ясували, що він має нетипове розміщення символів, а поверх — нанесена фарба.Оскільки дії водія мали кримінальний характер, на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Нині вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 290 (Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу) ККУ.