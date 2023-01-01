У Луцьку на Дубнівській виявили автомобіль з підробленим номером кузова

У Луцьку на Дубнівській виявили автомобіль з підробленим номером кузова
Авто, номер кузова якого мав ознаки підробки, виявили патрульні у Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Вчора, 12 червня, близько 18-ї години на вулиці Дубнівській екіпаж зупинив автомобіль Mercedes через те, що його 39-річний керманич порушив правила дорожнього руху.

Коли інспектори почали перевіряти номер кузова, то з’ясували, що він має нетипове розміщення символів, а поверх — нанесена фарба.
У Луцьку на Дубнівській виявили автомобіль з підробленим номером кузова

Оскільки дії водія мали кримінальний характер, на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Нині вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 290 (Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу) ККУ.

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Теги: Луцьк, патрульні, кузов, підробка
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