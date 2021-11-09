У Польщі нетверезий водій збив на смерть підлітка з України
Сьогодні, 02:12
Смертельний інцидент на дорозі стався в селі Баборово Шамотульського повіту (Великопольське воєводство).
Як повідомляє Yavp.pl, трагічний випадок стався в неділю, 11 червня, в другій половині дня, коли двоє 14-річних українських підлітків каталися на велосипедах.
Відомо, що автомобіль Passat врізався в задню частину автомобіля Seicento, який пригальмував перед хлопцями на велосипедах. Після удару Seicento викинуло на зустрічну смугу, де сталося зіткнення зі ще одним авто. А от Passat за інерцією в'їхав у хлопців.
Внаслідок ДТП постражало 5 осіб, яких довелося госпіталізувати, в тому числі й підлітків з України. Через кілька годин у лікарні від отриманих травм помер один із хлопців, інший знаходиться у важкому стані. Поліція встановила, що водій автомобіля Passat був нетверезим: тест показав 1,6 проміле алкоголю в його крові. Чоловіка затримали. Правоохоронці зараз встановлюють всі обставини, які призвели до нещастя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як повідомляє Yavp.pl, трагічний випадок стався в неділю, 11 червня, в другій половині дня, коли двоє 14-річних українських підлітків каталися на велосипедах.
Відомо, що автомобіль Passat врізався в задню частину автомобіля Seicento, який пригальмував перед хлопцями на велосипедах. Після удару Seicento викинуло на зустрічну смугу, де сталося зіткнення зі ще одним авто. А от Passat за інерцією в'їхав у хлопців.
Внаслідок ДТП постражало 5 осіб, яких довелося госпіталізувати, в тому числі й підлітків з України. Через кілька годин у лікарні від отриманих травм помер один із хлопців, інший знаходиться у важкому стані. Поліція встановила, що водій автомобіля Passat був нетверезим: тест показав 1,6 проміле алкоголю в його крові. Чоловіка затримали. Правоохоронці зараз встановлюють всі обставини, які призвели до нещастя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Польщі нетверезий водій збив на смерть підлітка з України
Сьогодні, 02:12
У будинку в Луцьку прогримів вибух: повідомили деталі
Сьогодні, 01:01
13 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Із російського полону повернули вже 2526 захисників і захисниць: добрі новини від ВолиньPost за 12 червня
12 червень, 23:17
Відійшов у вічність луцький лікар-фтизіатр
12 червень, 22:20
Медіа