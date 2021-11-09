У Польщі нетверезий водій збив на смерть підлітка з України

У Польщі нетверезий водій збив на смерть підлітка з України
Смертельний інцидент на дорозі стався в селі Баборово Шамотульського повіту (Великопольське воєводство).

Як повідомляє Yavp.pl, трагічний випадок стався в неділю, 11 червня, в другій половині дня, коли двоє 14-річних українських підлітків каталися на велосипедах.

Відомо, що автомобіль Passat врізався в задню частину автомобіля Seicento, який пригальмував перед хлопцями на велосипедах. Після удару Seicento викинуло на зустрічну смугу, де сталося зіткнення зі ще одним авто. А от Passat за інерцією в'їхав у хлопців.

Внаслідок ДТП постражало 5 осіб, яких довелося госпіталізувати, в тому числі й підлітків з України. Через кілька годин у лікарні від отриманих травм помер один із хлопців, інший знаходиться у важкому стані. Поліція встановила, що водій автомобіля Passat був нетверезим: тест показав 1,6 проміле алкоголю в його крові. Чоловіка затримали. Правоохоронці зараз встановлюють всі обставини, які призвели до нещастя.

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Теги: Польща, смерть, ДТП
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