Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 червня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 червня
У вівторок, 13 червня, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі - невеликий дощ, вдень - без істотних опадів.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 16-21°.

За даними Sinoptik, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Уночі очікується дощ. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається.

Народний прогноз погоди: 13 червня вшановується пам'ять мученика Єрмія. У народі Єрмія називали Розпрягальником. Це було обрядове народне свято. Вважалось, що в цей день слід закінчувати посів. Наші пращури прислуховувались до зозулі, якщо вона в цей день кує – хороша погода буде. Також звертали увагу на росу – чим більше її ввечері, тим завтра жаркіше буде.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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