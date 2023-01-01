Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 червня
Сьогодні, 20:00
У вівторок, 13 червня, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі - невеликий дощ, вдень - без істотних опадів.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 16-21°.
За даними Sinoptik, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Уночі очікується дощ. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається.
Народний прогноз погоди: 13 червня вшановується пам'ять мученика Єрмія. У народі Єрмія називали Розпрягальником. Це було обрядове народне свято. Вважалось, що в цей день слід закінчувати посів. Наші пращури прислуховувались до зозулі, якщо вона в цей день кує – хороша погода буде. Також звертали увагу на росу – чим більше її ввечері, тим завтра жаркіше буде.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 16-21°.
За даними Sinoptik, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Уночі очікується дощ. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається.
Народний прогноз погоди: 13 червня вшановується пам'ять мученика Єрмія. У народі Єрмія називали Розпрягальником. Це було обрядове народне свято. Вважалось, що в цей день слід закінчувати посів. Наші пращури прислуховувались до зозулі, якщо вона в цей день кує – хороша погода буде. Також звертали увагу на росу – чим більше її ввечері, тим завтра жаркіше буде.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 червня
Сьогодні, 20:00
СБУ оприлюднила допит співробітника фсб, який керував загороджувальним загоном рашистів
Сьогодні, 19:07
На Волині два водії пропонували патрульним хабар
Сьогодні, 18:23
Люди відчули запах газу: на Волині рятувальники деблокували двері в квартиру, аби врятувати господаря
Сьогодні, 17:50
Медіа