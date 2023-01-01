Возвеличував Сталіна: волинянину повідомили про підозру
Сьогодні, 09:59
Волинянин на власній сторінці у соцмережі поширював радянську символіку та возвеличував Сталіна. Йому повідомили про підозру.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Жителю Камінь-Каширського району повідомлено про підозру у поширенні символіки комуністичного тоталітарного режиму на території України, а також в умисних діях, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності (ч.1, 2 ст. 436-1 та ч. 1 ст. 161 КК України).
Встановлено, що упродовж 2018-2021 року чоловік на власній сторінці у соціальній мережі поширював радянську символіку, возвеличував Сталіна, виправдовував репресії, постив висловлювання, які принижують честь і гідність українців як нації, розпалюють ворожнечу та ненависть на національному ґрунті.
Досудове розслідування: Камінь-Каширське РВП ГУНП у Волинській області. Викрито волинянина за оперативного супроводу працівників УСБУ в області.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Жителю Камінь-Каширського району повідомлено про підозру у поширенні символіки комуністичного тоталітарного режиму на території України, а також в умисних діях, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності (ч.1, 2 ст. 436-1 та ч. 1 ст. 161 КК України).
Встановлено, що упродовж 2018-2021 року чоловік на власній сторінці у соціальній мережі поширював радянську символіку, возвеличував Сталіна, виправдовував репресії, постив висловлювання, які принижують честь і гідність українців як нації, розпалюють ворожнечу та ненависть на національному ґрунті.
Досудове розслідування: Камінь-Каширське РВП ГУНП у Волинській області. Викрито волинянина за оперативного супроводу працівників УСБУ в області.
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