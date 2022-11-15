Через волинський кордон водійка намагалась провезти до Польщі 17 кілограмів наркотиків. ФОТО

Чітка і злагоджена взаємодія поліції, прикордонників та митників дозволила викрити і припинити спробу контрабанди наркотичних засобів з України в Польщу.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.Під час повного митного огляду автомобіля, який виїжджав "зеленим коридором" пункту пропуску "Устилуг-Зосін", з нього вилучили загалом 17,7 кг речовини сіро-білого кольору, схожої на наркотики.34 поліетиленових пакети із забороненим вмістом зловмисники сховали у спеціально переобладнаних порогах "Тойоти Кемрі". Доступ до них став можливим тільки після демонтажу задніх коліс та декоративної пластмасової обшивки.Речовину та автомобіль, у якому було влаштовано тайник, вилучили.Протиправні діяння водійки авто - громадянки України містять ознаки злочину, що карається відповідно до ст. 305 Кримінального Кодексу України. Надалі з нею та речовими доказами її провини працюватимуть слідчі СБУ.