Через волинський кордон водійка намагалась провезти до Польщі 17 кілограмів наркотиків. ФОТО

Через волинський кордон водійка намагалась провезти до Польщі 17 кілограмів наркотиків. ФОТО
Чітка і злагоджена взаємодія поліції, прикордонників та митників дозволила викрити і припинити спробу контрабанди наркотичних засобів з України в Польщу.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

Під час повного митного огляду автомобіля, який виїжджав "зеленим коридором" пункту пропуску "Устилуг-Зосін", з нього вилучили загалом 17,7 кг речовини сіро-білого кольору, схожої на наркотики.

34 поліетиленових пакети із забороненим вмістом зловмисники сховали у спеціально переобладнаних порогах "Тойоти Кемрі". Доступ до них став можливим тільки після демонтажу задніх коліс та декоративної пластмасової обшивки.

Речовину та автомобіль, у якому було влаштовано тайник, вилучили.
Протиправні діяння водійки авто - громадянки України містять ознаки злочину, що карається відповідно до ст. 305 Кримінального Кодексу України. Надалі з нею та речовими доказами її провини працюватимуть слідчі СБУ.
Через волинський кордон водійка намагалась провезти до Польщі 17 кілограмів наркотиків. ФОТО

Через волинський кордон водійка намагалась провезти до Польщі 17 кілограмів наркотиків. ФОТО
Через волинський кордон водійка намагалась провезти до Польщі 17 кілограмів наркотиків. ФОТО
Через волинський кордон водійка намагалась провезти до Польщі 17 кілограмів наркотиків. ФОТО
Через волинський кордон водійка намагалась провезти до Польщі 17 кілограмів наркотиків. ФОТО

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Теги: Волинська митниця, Устилуг, наркотики
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