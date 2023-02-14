Росія накопичує авіацію поблизу кордону з Україною для підтримки наступу, – FT





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За словами західних офіційних осіб, страх перед насуванням повітряної війни в Україні спонукав союзників до пріоритетного постачання засобів протиповітряної оборони і артилерійських боєприпасів Києву, щоб відповісти на зміну підходу Москви, оскільки війна, яка триває майже рік, вступає в нову фазу.



За словами двох посадовців, розвіддані, якими обмінюються союзники по НАТО, свідчать, що Росія накопичує літаки і вертольоти поблизу кордону з Україною.



Під час зустрічей з країнами-членами Альянсу, які підтримують Україну, у вівторок міністр оборони США Ллойд Остін наголосив на загрозі, яку становлять значні військово-повітряні сили Росії.



"Він дуже чітко дав зрозуміти, що у нас є короткий проміжок часу, щоб допомогти українцям підготуватися до наступу, і що у них є досить специфічні потреби", - сказав високопоставлений чиновник адміністрації США.



"Російські сухопутні війська досить виснажені, тому це найкращий показник того, що вони перетворять це на повітряну битву. Якщо українці хочуть вижити ... їм потрібно мати якомога більше засобів протиповітряної оборони і якомога більше боєприпасів", - додав чиновник.



З перших тижнів війни Росія економно використовувала свої значні військово-повітряні сили, покладаючись на ракети дальнього радіусу дії, артилерію і сухопутні війська.



Західні аналітики припускали, що це могло статися через побоювання Москви, що українські системи протиповітряної оборони становлять загрозу для російських літаків, або через те, що її флот перебуває в поганому стані.



Але оцінки розвідки вказують на те, що російські військово-повітряні сили "насправді досить добре збереглися", сказав високопоставлений дипломат НАТО.



"Понад 80 відсотків, напевно, безпечні і доступні... Тому ми очікуємо, що вони готуються розпочати повітряну кампанію і намагаються вивести з ладу українську протиповітряну оборону за допомогою атак", - сказав дипломат.



За даними видання, США оголосять про черговий пакет допомоги наприкінці цього тижня, який в основному включатиме засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.



Нагадаємо, генеральний секретар НАТО пояснював, що в Альянсі ведеться обговорення надання Україні винищувачів західного зразка, та важливою в цьому плані є швидкість, з якою така допомога може надаватись.



Глава Пентагону Ллойд Остін після засідання у форматі "Рамштайн" у Брюсселі заявив, що у нього немає ніяких новин щодо постачання Україні бойових літаків.

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