Курс валют у Луцьку 15 лютого

Курс валют у Луцьку 15 лютого
15 лютого готівковий курс долара становить 39.75, продають його за 40.00.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 42.35, а продають за – 42.53.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.76, а продають за 8,90.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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