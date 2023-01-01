Курс валют у Луцьку 15 лютого





Про це повідомляє



Євро купують за 42.35, а продають за – 42.53.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.76, а продають за 8,90.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 15 лютого готівковий курс долара становить 39.75, продають його за 40.00.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 42.35, а продають за – 42.53.Щодо польського злотого, то його купують за 8.76, а продають за 8,90.

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