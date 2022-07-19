У містах та селищах Волині перевірили якість питної води: результати
Сьогодні, 08:35
На Волині здійснили моніторинг питної води водогонів та гамма фону.
Про це повідомили у ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ».
Моніторинг зійснювався у цілях радіаційного спостереження і дозиметричного контролю та якості і безпечності питної водопровідної води в населених пунктах області.
За результатами досліджень природного радіаційного фону 14.02.2023р. в населених пунктах Володимирського, Ковельського, Камінь-Каширського, Луцького районів та в обласному центрі гамма-фон становить 0,10 - 0,13 мкЗв/год (10–13 мкР/год), що в межах попередніх даних. Перевищень рівнів природних фонових значень не реєструвалося.
Такі спостереження проводяться тричі на день у визначених моніторингових точках.
Досліджені проби питної водопровідної води у містах Луцьк, Володимир, Нововолинськ, Ковель, Камінь-Каширський, селищі Маневичі відповідають вимогам ДСаПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» за санітарно-хімічними і мікробіологічними показниками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ».
Моніторинг зійснювався у цілях радіаційного спостереження і дозиметричного контролю та якості і безпечності питної водопровідної води в населених пунктах області.
За результатами досліджень природного радіаційного фону 14.02.2023р. в населених пунктах Володимирського, Ковельського, Камінь-Каширського, Луцького районів та в обласному центрі гамма-фон становить 0,10 - 0,13 мкЗв/год (10–13 мкР/год), що в межах попередніх даних. Перевищень рівнів природних фонових значень не реєструвалося.
Такі спостереження проводяться тричі на день у визначених моніторингових точках.
Досліджені проби питної водопровідної води у містах Луцьк, Володимир, Нововолинськ, Ковель, Камінь-Каширський, селищі Маневичі відповідають вимогам ДСаПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» за санітарно-хімічними і мікробіологічними показниками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют у Луцьку 15 лютого
Сьогодні, 09:00
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках фронту станом на 15 лютого , – Генштаб
Сьогодні, 08:52
У містах та селищах Волині перевірили якість питної води: результати
Сьогодні, 08:35
Німеччина передасть Україні додаткові системи ПРО IRIS-T
Сьогодні, 06:31
Медіа