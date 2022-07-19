У містах та селищах Волині перевірили якість питної води: результати

У містах та селищах Волині перевірили якість питної води: результати
На Волині здійснили моніторинг питної води водогонів та гамма фону.

Про це повідомили у ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ».

Моніторинг зійснювався у цілях радіаційного спостереження і дозиметричного контролю та якості і безпечності питної водопровідної води в населених пунктах області.

За результатами досліджень природного радіаційного фону 14.02.2023р. в населених пунктах Володимирського, Ковельського, Камінь-Каширського, Луцького районів та в обласному центрі гамма-фон становить 0,10 - 0,13 мкЗв/год (10–13 мкР/год), що в межах попередніх даних. Перевищень рівнів природних фонових значень не реєструвалося.

Такі спостереження проводяться тричі на день у визначених моніторингових точках.

Досліджені проби питної водопровідної води у містах Луцьк, Володимир, Нововолинськ, Ковель, Камінь-Каширський, селищі Маневичі відповідають вимогам ДСаПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» за санітарно-хімічними і мікробіологічними показниками.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, вода, перевірка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку 15 лютого
Сьогодні, 09:00
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках фронту станом на 15 лютого , – Генштаб
Сьогодні, 08:52
У містах та селищах Волині перевірили якість питної води: результати
Сьогодні, 08:35
У луцькому зоопарку показали лосеня, яке знайшли біля ковельської траси. ВІДЕО
Сьогодні, 07:33
Німеччина передасть Україні додаткові системи ПРО IRIS-T
Сьогодні, 06:31
Схожі новини
У містах Волині перевірили рівень радіації та якість питної води У містах Волині перевірили рівень радіації та якість питної води
19 липень, 2022, 02:17
На Волині за добу рятувальники відкачали понад 200 кубометрів води з присадибних ділянок На Волині за добу рятувальники відкачали понад 200 кубометрів води з присадибних ділянок
26 січень, 11:22
Чому в частині помешкань лучан при вимкненні світла зникає вода Чому в частині помешкань лучан при вимкненні світла зникає вода
25 січень, 11:55
До відома перевізників: на Волині перевірятимуть технічний стан автомобілів До відома перевізників: на Волині перевірятимуть технічний стан автомобілів
11 січень, 18:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Возвеличував Сталіна: волинянину повідомили про підозру
Сьогодні, 09:59
 0
На Волині браконьєри вбили козулю і намагалися уникнути відповідальності
Сьогодні, 09:50
 0
Через волинський кордон водійка намагалась провезти до Польщі 17 кілограмів наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 09:20
 0
Росія накопичує авіацію поблизу кордону з Україною для підтримки наступу, – FT
Сьогодні, 09:15
 0
Захисники за добу ліквідували ще 690 загарбників
Сьогодні, 09:10
 0
Медіа
відео
1/8