Німеччина передасть Україні додаткові системи ПРО IRIS-T





Про це повідомляє

Мовиться про ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM. Про це розповів журналістам міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.



Коли нові системи прибудуть в Україну

Голова німецького міністерства оборони наголосив, що системи ПРО IRIS-T запланували поставити Україні у найближчі місяці. Однак зазначимо, що конкретних термінів Борис Пісторіус не назвав.



Протягом наступних місяців. Але це залежить у тому числі від логістичних можливостей оборонної індустрії,

– сказав він.



Що відомо про IRIS-T SLM

IRIS-T SLM – це зенітний ракетний комплекс середнього радіуса дії, призначений для знищення повітряних цілей. В основному його використовують проти літаків, гелікоптерів, крилатих і навіть балістичних ракет.



Цей комплекс перетворює ракету класу "повітря – повітря" на зенітний снаряд, а головна особливість його ракет у тому, що вони мають комбіновану систему наведення на ціль. Вона поєднує у собі різноманітні цифрові технології, що гарантує 100-відсоткове влучання у ціль.



Характеристики IRIS-T SLM:



дальність ураження – до 40 кілометрів,

максимальна висота – до 20 кілометрів,

здатність "бачити" ворожі цілі завдяки сучасним радіолокаційним станціям – на відстані у 250 кілометрів за будь-яких погодних умов,

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швидкість ракети – 3 Маха.

Зауважимо, що для цих систем ПРО практично не існує мертвих зон пуску, адже ракета вилітає вертикально і одразу може летіти у будь-якому напрямку.



Також пускові установки IRIS-T SLM можуть мати колісну базу 8х8 або гусеничне шасі, що дозволяє використовувати систему практично у будь-якому місці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні уже майже рік триває повномасштабна війна, у якій активно протистояти ворогу допомагають західні партнери, зокрема, Німеччина. Перед початком зустрічі у форматі "Рамштайн" 14 лютого стало відомо, що ця країна посилить українське небо додатковими системами ПРО.Про це повідомляє 24 канал.

Мовиться про ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM. Про це розповів журналістам міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.Коли нові системи прибудуть в УкраїнуГолова німецького міністерства оборони наголосив, що системи ПРО IRIS-T запланували поставити Україні у найближчі місяці. Однак зазначимо, що конкретних термінів Борис Пісторіус не назвав.Протягом наступних місяців. Але це залежить у тому числі від логістичних можливостей оборонної індустрії,– сказав він.IRIS-T SLM – це зенітний ракетний комплекс середнього радіуса дії, призначений для знищення повітряних цілей. В основному його використовують проти літаків, гелікоптерів, крилатих і навіть балістичних ракет.Цей комплекс перетворює ракету класу "повітря – повітря" на зенітний снаряд, а головна особливість його ракет у тому, що вони мають комбіновану систему наведення на ціль. Вона поєднує у собі різноманітні цифрові технології, що гарантує 100-відсоткове влучання у ціль.дальність ураження – до 40 кілометрів,максимальна висота – до 20 кілометрів,здатність "бачити" ворожі цілі завдяки сучасним радіолокаційним станціям – на відстані у 250 кілометрів за будь-яких погодних умов,telegram iconЧитай телеграм канал, який публікує перевірені новинишвидкість ракети – 3 Маха.Зауважимо, що для цих систем ПРО практично не існує мертвих зон пуску, адже ракета вилітає вертикально і одразу може летіти у будь-якому напрямку.Також пускові установки IRIS-T SLM можуть мати колісну базу 8х8 або гусеничне шасі, що дозволяє використовувати систему практично у будь-якому місці.

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