На Волині стартує заборона на вилов щуки

На Волині стартує заборона на вилов щуки
З 15 лютого по 31 березня встановлюється заборона на добування (вилов) щуки на період нересту. Підстава - Правила любительського і спортивного рибальства, затверджені Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19.09.2022 № 700.

Про це повідомили у пресслужбі Рибоохоронного патруля на Волині.

Введення заборони у такий період викликане біологічними особливостями розмноження виду. Щука – одна з небагатьох риб наших водойм, нерестова активність якої починається за температури води 3-5°C, що є нижчою порівняно з нерестовими температурами інших видів. Нересту щуки передує переднерестова міграція, під час якої відбувається остаточне дозрівання ікри у самок та молок у самців. Саме у цей період щука є дуже вразливою до вилову.

Вилов щуки під час нерестової заборони тягне за собою серйозну відповідальність. За незаконне добування щуки передбачено покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Компенсація за один незаконно виловлений екземпляр щуки становить 3 468 грн.

У випадку, якщо ви на риболовлі все ж впіймали щуку – ваш обов’язок згідно п.2 р.3. Правил рибальства використовувати всі необхідні допоміжні засоби та прийоми для дбайливого підхоплення і звільнення рибини від гачка і випуску в природне середовище, уникаючи нанесення їй травмувань.

Нагадуємо, що на Волині триває осінньо-зимова заборона на лов риби у зимувальних ямах. Відповідно до нових Правил риболовля у зимовий період дозволяється за межами зимувальних ям зимовими вудками та жерлицями всіх видів з криги та, у разі відсутності льодового покриву, нахлистовими, донними, поплавковими вудками та спінінгами всіх видів з використанням штучної або природної принади, загальна кількість гачків на яких не повинна перевищувати 7 одиниць на одного рибалку.


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Теги: вилов щуки, Волинь, заборона
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