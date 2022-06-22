Гурт з Волині презентував пісню «Заповіт українцям»

Днями рок-гурт «Natalika» презентував чергову музичну новинку – авторську рок-баладу «Заповіт українцям», або «Бережіть Україну».Про це повідомляє газета "Нове життя".Слова до цього твору написала Віолетта Кравченко. «Ці рядки настільки потужні, що для мене це не просто Заповіт, а цілий Гімн», – так охарактеризувала композицію наша землячка Наталія Горщар. Саме вона є авторкою музики до цієї рок-балади, а також здійснила аранжування, партію рок-гітари та виконала пісню. Драм машина – Сергій Горщар.