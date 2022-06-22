Гурт з Волині презентував пісню «Заповіт українцям»
Сьогодні, 02:17
Днями рок-гурт «Natalika» презентував чергову музичну новинку – авторську рок-баладу «Заповіт українцям», або «Бережіть Україну».
Про це повідомляє газета "Нове життя".
Слова до цього твору написала Віолетта Кравченко. «Ці рядки настільки потужні, що для мене це не просто Заповіт, а цілий Гімн», – так охарактеризувала композицію наша землячка Наталія Горщар. Саме вона є авторкою музики до цієї рок-балади, а також здійснила аранжування, партію рок-гітари та виконала пісню. Драм машина – Сергій Горщар.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє газета "Нове життя".
Слова до цього твору написала Віолетта Кравченко. «Ці рядки настільки потужні, що для мене це не просто Заповіт, а цілий Гімн», – так охарактеризувала композицію наша землячка Наталія Горщар. Саме вона є авторкою музики до цієї рок-балади, а також здійснила аранжування, партію рок-гітари та виконала пісню. Драм машина – Сергій Горщар.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Гурт з Волині презентував пісню «Заповіт українцям»
Сьогодні, 02:17
Греція надала Україні 20 БМП і боєприпаси
Сьогодні, 01:15
15 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 14 лютого
14 лютий, 23:34
Медіа