В ЄС хочуть дозволити українцям користуватися безкоштовним мобільним роумінгом

В ЄС хочуть дозволити українцям користуватися безкоштовним мобільним роумінгом
Європейська комісія пропонує розширити дію мобільного роумінгу на Україну, що є першим випадком, коли Брюссель прагне розширити права країн-членів єдиного ринку.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на заяву Єврокомісії, - пише "Українська правда".

У разі схвалення пропозиції, українці зможуть користуватися безкоштовним мобільним роумінгом на території країн-членів ЄС. Це означає, що українцям, які відвідують ЄС, більше не доведеться платити додаткові збори за користування мобільним зв’язком під час подорожей країнами блоку.

Пропозиція ще має бути розглянута Радою ЄС, і поки неясно, коли вона може бути реалізована.

Після початку повномасштабної війни РФ проти України українці отримали можливість користуватися доступними або безкоштовними дзвінками між ЄС та Україною завдяки згоді телекомунікаційних операторів. Нещодавно такі заходи були продовжені ще на шість місяців.

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Теги: ромінг, Україна, ЄС
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